Béisbol Juvenil 2026 | Fedebeis presenta calendario del campeonato nacional

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol reveló esta mañana el Calendario Oficial del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, XVI Copa Caja de Ahorros, el cual está programado para iniciar este 3 de enero del 2026 con sus 12 equipos y un sistema de todos contra todos a dos vueltas.

La primera fecha está marcada por el partido de apertura a jugarse en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce, desde las 7:00 p.m. y una ceremonia de inauguración desde las 5:30 p.m.

La fecha 1, programada para el sábado 3 de enero, incluye otros partidos, como: Darién ante Potros del Este en el José De La Luz Thompson, Metro viaja al Mariano Rivera y se medirá a los del West, Occidente ante Bocas del Toro en el Calvin Byron, Chiriquí ante Veraguas y Herrera se mide a Los Santos en el Roberto Hernández.

El domingo 4 de enero, Metro se mide a Coclé en el estadio Remón Cantera de Aguadulce, Darién va ante Colón en el estadio Rod Carew, los Potros del Este van ante el West en el Mariano Rivera, Chiriquí ante Bocas del Toro, Herrera ante Veraguas y Los Santos ante Occidente en el Glorias Deportivas Baruenses.

La ronda regular está programada para terminar el 28 de enero con 6 partidos y luego se jugará la Ronda de 8, con los mejores clasificados.

La ceremonia de inauguración está marcada para un martes, aunque el calendario inicia oficialmente el sábado, 3 de enero.

El calendario comprende un total de 132 enfrentamientos a lo largo de este primer mes del año, iniciando con los seis primeros choques pautados para el 3 de enero.

Jornada Inaugural y Primeros Duelos: La jornada inicial trae enfrentamientos clave, destacando el duelo donde Colón visitará a Coclé en el Remón Cantera a las 5:30 p.m.. Otros encuentros de alto voltaje para el arranque de la temporada incluyen:

• Darién visitando a Panamá Este en el J. Thompson (7:30 p.m.).

• Panamá Metro se medirá ante Panamá Oeste en el M. Rivera (7:30 p.m.).

• Occidente viajará a Bocas del Toro (C. Byron, 7:30 p.m.).

• Chiriquí visitará a Veraguas en el O. Torrijos (7:30 p.m.).

• Herrera se enfrentará a Los Santos en el R. Hernandez (7:30 p.m.).