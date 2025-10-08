Béisbol Juvenil 2026| Fedebeis revela la fecha y el partido que inaugurará el próximo campeonato nacional

Las emociones de los campeonatos nacionales de béisbol se viven a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube (TVMAX PANAMÁ)

Panamá/La "Leña Roja" de Coclé, campeona 2025, recibirá el próximo 3 de enero 2026 y en su feudo, el José Antonio Remón Cantera, a los Correcaminos de Colón, en lo que será el partido de apertura del 57 Campeonato Nacional Juvenil, en la XVI Copa Caja de Ahorros, patrocinador oficial del certamen.

El partido de inauguración se dará a las 7:00 p.m., pero desde las 5:30 p.m. se ofrecerá un acto de apertura, para darle la bienvenida a la fiesta beisbolera nacional juvenil.

También se mantuvo para el Campeonato Juvenil 2026, peloteros mayores de 18 años de edad, de acuerdo a lo que establece el reglamento actual de competencias y de acuerdo al reglamento vigente, se utilizarán dos peloteros mayores de 18 años como lanzadores y dos peloteros mayores como jugadores de cuadro.

En la reunión plenaria, realizada el pasado 3 de octubre, también se acordó el uso de cuatro árbitros en todas las series del torneo. También se acordó que los congresillos tanto administrativo como técnico se realizarán el lunes 22 de diciembre.

Otros aspectos tocados en el Congresillo:

Para el Campeonato Juvenil 2026 los equipos o Ligas Provinciales deben presentar un documento de aceptación de participación de parte de los padres de cada jugador, el cual debe estar firmado y notariado.

los equipos o deben presentar un de participación de parte de los padres de cada jugador, el cual debe estar firmado y notariado. Se establecieron las fechas de entrega de los documentos y se eliminó el listado infinito .

y se eliminó el . Se permite el cambio de un jugador por cualquier motivo , en la Ronda Regular y en la Ronda de Ocho , proveniente del roster de 40 o más .

, en la y en la , proveniente del . Solo se podrán usar los bates de madera de una sola pieza o los bates compuestos con especificación BBCore 0.50 oficialmente reconocidos y aprobados por la Federación Panameña de Béisbol y además de los bates Kr3 del modelo St. Marys,

o los oficialmente reconocidos y aprobados por la y además de los del Se modifictó para dar entrada en vigor al nuevo Anexo de Sanciones, donde se elimina el pago de multa en algunas sanciones, en cambio de juegos de suspensión.

La competencia

Los Campeonatos Nacionales de Béisbol Juvenil en Panamá son una de las competencias más importantes para las ligas provinciales, al servir de plataforma para jóvenes talentos que aspiran a destacar en el béisbol nacional e internacional.

La edición de 2025 fue la 56.ª versión del torneo juvenil, denominada Copa Caja de Ahorros, dedicada al instructor Martín Crespo

Cada año, las ligas provinciales del país compiten en un formato que, en general, comprende una fase de “todos contra todos” (dos vueltas) seguida de rondas eliminatorias (serie de ocho equipos, semifinales, final).

Torneo anterior

El equipo de Coclé se consagró campeón tras vencer 5 careras por 1 a Chiriquí en el quinto partido de la serie final, logrando así el título con marcador de 4 victorias a 1.

se consagró campeón tras vencer 5 careras por 1 a en el quinto partido de la serie final, logrando así el título con marcador de 4 victorias a 1. Esta victoria representó el quinto título de Coclé en la historia del torneo juvenil (años: 1962, 2018, 2021, 2024, 2025) y un bicampeonato consecutivo (2024–2025).

en la historia del torneo juvenil (años: 1962, 2018, 2021, 2024, 2025) y un (2024–2025). En el partido decisivo, el lanzador Dereck Gómez fue clave, trabajando siete entradas con solo una carrera permitida y ponchando a nueve bateadores.

fue clave, trabajando siete entradas con solo una carrera permitida y ponchando a nueve bateadores. También sobresalió Aníbal Sánchez , quien impulsó cinco carreras (con un doble productivo de tres en la cuarta entrada y otras dos más en el octavo episodio).

, quien impulsó cinco carreras (con un doble productivo de tres en la cuarta entrada y otras dos más en el octavo episodio). La fanaticada respondió : la edición de 2025 tuvo una asistencia total de 217,079 aficionados, cifra más alta en años recientes.

: la edición de 2025 tuvo una asistencia total de 217,079 aficionados, cifra más alta en años recientes. El torneo permitió que cada equipo tuviera hasta dos jugadores en calidad de préstamo (refuerzos) entre ligas provinciales.

(refuerzos) entre ligas provinciales. También se mantuvo una regla del reglamento que permite la participación de jugadores de 19 a 20 años (dos lanzadores y dos jugadores de cuadro).

