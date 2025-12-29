Béisbol Juvenil 2026 | Conoce cómo se jugará el campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol realizó esta mañana el Lanzamiento Oficial del 57 Campeonato Nacional Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, en honor a las leyendas coclesanas David Rivas, Darío Agrazal y Benjamín Salamín.

En un acto realizado en el piso 3 del estadio Rod Carew se informó que este 3 de enero en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce se hará el juego oficial de apertura, con un acto cultural que arranca a las 5:00 p.m. y con el partido entre los equipos de Colón y Coclé desde las 7:00 p.m.

Documento Calendario Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 Consúltalo

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Los Indios de Veraguas aspiran obtener buenos resultados

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026: Herrera busca su sexta corona con poder en el bate y pitcheo zurdo clave

Jaime Robinson, presidente de la Federación Panameña de Béisbol, le dio la bienvenida formal a los patrocinadores oficiales del torneo y motivó a la afición a respaldar este certamen. “Estamos contentos con este nuevo lanzamiento, una temporada nueva de nuestra pelota, donde estaremos viendo el mejor talento nacional del béisbol juvenil, los cuales merecen apoyo de la fanaticada”, sostuvo.

El Campeonato se jugará en un sistema de todos contra todos, con dos vueltas y series de octavos, semifinales y finales, en donde destacan peloteros de alto nivel de distintas provincias deportivas.

En las series de octavos, semifinales y finales se jugarán al mejor de 7 juegos.

Para esta temporada los precios de taquilla serán de 4.00 dólares, para los niños de 6 a 11 años y jubilados el costo será de 2.00 dólares y los niños hasta 5 años entran gratis.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026: Bocas del Toro, el "Caballo de Troya" que busca sorprender en el campeonato nacional