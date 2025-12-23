Béisbol Juvenil 2026: Herrera busca su sexta corona con poder en el bate y pitcheo zurdo clave

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/La novena de Herrera ha sido de los equipos más laureados de la pelota criolla y en la categoría juvenil suman 5 coronas, no ganan desde el 2020, pero el trabajo que han hecho en este camino al 2026 indica que tienen las serias intenciones de buscar su sexta corona de la historia.

Campeones en 1971, 1973, 1974, 2017 y 2020, el equipo será dirigido ahora por el profesor Rodrigo Tello, un piloto con experiencia en estas lides, cumplirá su segundo año al frente de Herrera, tuvo uno con Veraguas y sumó dos en la categoría mayor.

Para el 2026 tendrán el bate de poder de Julio Casas, un bateador derecho de fuerza con 14 jonrones en la historia de los torneos juveniles, la segunda mayor marca después del coclesano Luis Escudero que sacudió 17 en su paso por los juveniles. Casas suma además 70 remolques y 23 cañonazos de doble detonación.

El pitcheo será fundamental, los brazos zurdos de Emanuel Herrera y Rogelio Jaén serán de los claves en las aspiraciones del equipo, también a considerar el derecho Manuel Bustavino.

El equipo jugará otra campaña en el Claudio Nieto, el juego defensivo pudiera ser determinante, y jugar en casa es una ventaja que pueden aprovechar.

La temporada arranca el 3 de enero, Herrera abre jugando ante Los Santos.

Con infromación de Fedebeis.

La Selección Juvenil de Herrera afina detalles para el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, y su manager, Rodrigo Tello, dejó claro que el equipo herrerano llegará con una identidad definida, basada en el equilibrio, el pitcheo de experiencia y una defensa sólida, pilares fundamentales del proyecto que lidera.

“Esperemos tener un buen torneo, un equipo que va a ser competitivo”, señaló Tello, destacando el trabajo realizado durante la etapa de preparación. Según explicó, el conjunto ha cumplido 45 días de entrenamientos intensivos, un periodo clave para consolidar conceptos tácticos y evaluar el rendimiento del plantel.

Preparación, estrategia y compromiso colectivo

El timonel herrerano reconoció que el proceso no ha sido sencillo, especialmente en la fase final de los entrenamientos. “Ha sido difícil sacar los últimos peloteos”, admitió, aunque valoró el compromiso mostrado por los peloteros juveniles.

El objetivo ahora es que los jugadores trasladen al terreno de juego todo lo aprendido. “Esperamos que los muchachos pongan en práctica durante el campeonato todos los conocimientos y la estrategia que hemos estado implementando”, afirmó Tello, con la mirada puesta en que 2026 sea un año positivo para Herrera.

El gran objetivo: volver a una final y pelear por el título

La ambición está clara dentro del dugout herrerano. El estratega no escondió el deseo de llevar nuevamente a Herrera a una gran final y devolverle un campeonato a la provincia, algo que no ocurre desde hace varios años.

“Trabajando fuertemente, manteniéndonos con salud, que es lo principal, y tratar de lograr el objetivo que es el campeonato”, enfatizó el manager, resaltando la importancia del aspecto físico a lo largo de un torneo exigente.

Fortalezas de Herrera: pitcheo y defensa como base

Al analizar las fortalezas del equipo juvenil de Herrera, Rodrigo Tello fue contundente: se trata de un equipo balanceado, con un cuerpo de lanzadores de calidad y experiencia.

“Tenemos seis pitchers que repiten”, destacó, un factor clave para manejar la presión en partidos cerrados. Además, el equipo apuesta fuerte por la defensa, especialmente en el cuadro interior, donde se mantiene una base sólida.

Jugadores como Jorge Pinilla, Adam Rodríguez y Julio Casas aportan continuidad, todos con uno o dos años de experiencia en torneos juveniles, lo que fortalece la estructura del equipo.

Juego pequeño y ejecución en momentos clave

En el aspecto ofensivo, Tello fue claro al definir el estilo de juego. El bateo de poder no será la principal carta de presentación, pero sí la inteligencia en el terreno.

“Es un equipo que va a tratar de jugar el juego chico, el robo de base, el toque de bola”, explicó. La clave, según el estratega, será que los lanzadores mantengan los partidos cerrados y que la ofensiva logre anotar en los momentos importantes, aprovechando los errores del rival.

De esta manera, la novena juvenil de Herrera se prepara para afrontar el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con una identidad clara, confianza en su proceso y el firme objetivo de competir fase a fase hasta pelear por el título.

