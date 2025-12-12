Béisbol Juvenil 2026: Chiriquí Occidente apuesta por una renovación total para el campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé.

Panamá/La selección de Chiriquí Occidente llegará al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con una renovación integral, un cambio de imagen que va de los pies a la cabeza y que no solo se refleja en el nuevo diseño de sus uniformes, sino también en una transformación profunda dentro del dugout.

Si bien el nuevo “look” de la indumentaria marca una identidad más moderna, la verdadera apuesta de la liga provincial, presidida por “Kako” Araúz, está en lo deportivo. La llegada de José “Cheo” Murillo IV como manager representa el inicio de un proceso ambicioso, encabezado por un técnico joven, de ideas claras y con una visión distinta que busca modificar el estilo de juego del equipo occidental.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Coclé listo para el debut, Dereck Gómez y Rodrigo Merón analizan la preparación del equipo

Los cambios no se detienen ahí. Occidente es una organización que apunta a impactar desde el arranque del torneo, el cual comenzará el 3 de enero de 2026, con una jornada inaugural de seis partidos que marcarán el inicio de una competencia altamente exigente.

En el terreno, uno de los pilares será el lanzador derecho Darwin Santos, llamado a ser el brazo fuerte del cuerpo monticular. Santos atraviesa un gran momento, con una estatura de 6.1 pies y una recta que supera consistentemente las 91 MPH, cualidades que lo convierten en una pieza clave para el cuerpo técnico, que confía plenamente en su proyección.

En la ofensiva y la defensa, Haiján Hernández está señalado para asumir el rol de “Caballo” del equipo. Su versatilidad, capacidad para batear, correr con agresividad y adaptarse a distintas posiciones podría ser determinante, justo cuando se prepara para disputar su tercera temporada con los colores de Occidente.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Chiriquí apunta a la corona rotación de lujo y jóvenes figuras esperan destacar

A este núcleo se suma James Salcedo, quien llega como refuerzo mayor de 18 años tras haber sido figura en la categoría Juvenil, aportando experiencia y solidez a una nómina que busca equilibrio entre juventud y madurez competitiva.

El pitcheo se complementa con los brazos de Jhosmar Pinto y Manuel Víquez, considerados los “duros” del staff, capaces de responder en cualquier escenario y brindar respaldo al estelar Darwin Santos, el #1 de la rotación.

Con un manager nuevo, un plantel renovado y una identidad más agresiva, Occidente se perfila como un equipo dispuesto a romper esquemas y a dejar huella en el Béisbol Juvenil 2026, apostando por un cambio total que va mucho más allá de la imagen.

Con información de la Federación Panameña de Béisbol.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Conoce los precios de las entradas para el campeonato nacional