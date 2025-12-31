Béisbol Juvenil 2026 | Colón afina detalles para el debut ante Coclé en el campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/A pocos días del inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, la novena de Colón entra en la recta final de su preparación con optimismo, trabajo y confianza en el grupo que defenderá los colores de la Costa Atlántica. El debut no será sencillo: los colonenses abrirán el torneo visitando a Coclé, actual campeón nacional, en el partido inaugural del certamen.

El manager Rigoberto Catuy, encargado de dirigir al equipo colonense en esta nueva temporada, valoró de forma positiva el trabajo realizado durante los últimos meses, destacando la disciplina y la armonía que se vive dentro del grupo.

“Tenemos un mínimo de tres meses de preparación, pienso que ha sido suficiente. El equipo se siente bien, estamos contentos, hay armonía y vamos a salir a hacer las cosas bien día a día”, expresó Catuy.

Uno de los puntos claves para Colón ha sido la integración del grupo, combinando jugadores con experiencia y refuerzos que llegan a potenciar la plantilla. Según el estratega, contar con una base sólida será determinante para competir desde el arranque.

“Tenemos un grupo de 9 a 10 muchachos que repiten, ese será un objetivo principal para nosotros. Los refuerzos han sido clave y van a ser importantes en este campeonato que se avecina”, señaló.

En cuanto al cuerpo técnico, Catuy resaltó la continuidad del trabajo y la buena química existente, factores que considera fundamentales para transmitir confianza y orden a los peloteros.

“Es un grupo que venimos trabajando desde hace tres temporadas, nos conocemos bien, hay buen ambiente. Además, se integra Jaime Ponce, quien pienso que nos va a ayudar mucho”, agregó.

El reto inicial será mayúsculo. Colón se medirá a Coclé, los campeones vigentes, en su propio terreno, con todos los reflectores puestos sobre el juego inaugural. Sin embargo, el mensaje del manager es claro: no hay margen para especular.

“Vamos a salir con todo desde el día uno. Yo no estoy regalando nada y siento que mi equipo es fuerte para guerrear con cualquier equipo”, afirmó con firmeza.

Finalmente, Catuy envió un mensaje directo a la fanaticada colonesa, reconocida por su fidelidad y respaldo incondicional al equipo. Incluso adelantó que ya se han coordinado buses para acompañar al conjunto en su estreno.

“Sabemos que la fanaticada es importante. Tenemos preparados 4 o 5 buses. La guerra va a ser fuerte y estamos contentos porque Colón viene para buenas cosas”.

El partido inaugural entre Coclé y Colón marcará el arranque oficial del Béisbol Juvenil 2026 y será transmitido en vivo por TVMAX, el canal de YouTube TVMAX Panamá y TVN Pass desde las 7pm, para que los fanáticos no se pierdan ni un solo detalle del comienzo de una nueva batalla en el diamante.