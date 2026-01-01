Béisbol Juvenil 2026: Panamá Oeste Panamá Oeste se consolida como aspirante al título con pitcheo élite y estructura profesional

Uno de los principales diferenciadores de Panamá Oeste para la temporada 2026 es la conformación de un nuevo cuerpo técnico.

Panamá/La novena de Panamá Oeste se presenta como uno de los proyectos mejor estructurados de cara al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, apoyada en una renovación profunda de su cuerpo técnico, una base de talento consolidada y un entorno de trabajo con estándares profesionales.

El conjunto del West apunta a competir en los planos más altos del torneo, con una planificación que prioriza el desarrollo y el rendimiento sostenido.

Estructura técnica y metodología de trabajo

Uno de los principales diferenciadores de Panamá Oeste para la temporada 2026 es la conformación de un nuevo cuerpo técnico, diseñado bajo un esquema de preparación integral. Al frente del equipo estará Dimás Ponce, manager con experiencia internacional, acompañado por Ashley Ponce, integrante de la organización de los Toronto Blue Jays en la Dominican Summer League.

El staff se completa con Daniel Rodríguez, scout de los Houston Astros; Hermán Montero, ex mundialista encargado del trabajo con los lanzadores; y el trainer Alexis Fosaty, con trayectoria en procesos de alto rendimiento. Esta estructura busca estandarizar rutinas, cargas de trabajo y preparación física bajo un modelo de corte profesional.

Pitcheo: profundidad y control de partidos

El pitcheo será uno de los pilares del equipo. La rotación estará encabezada por el zurdo Joshua Martínez, lanzador mundialista que en la temporada 2025 registró marca perfecta de 6-0, consolidándose como una de las referencias del torneo. A él se suma Alberto Gómez, también con experiencia en el Mundial U18, aportando variantes y solidez desde la lomita.

Para las situaciones de cierre, Abel Rodríguez se perfila como el brazo encargado de asegurar los partidos, ofreciendo estabilidad en los tramos finales y respaldo al cuerpo abridor.

Ofensiva con potencia y proyección

En la ofensiva, Panamá Oeste cuenta con jugadores llamados a asumir roles protagónicos. Juan David Caballero, considerado una de las piezas más consistentes del equipo, apunta a ser un referente en la alineación. A su lado aparece Michael Worthington, un bate de impacto que puede inclinar juegos en momentos clave.

Entre los refuerzos, destaca Jean Carlos Rodríguez, quien llega tras una temporada positiva en el sistema colegial de Estados Unidos, mientras que el jugador de cuadro Xavier Waldron aporta versatilidad defensiva y continuidad. A estos nombres se suma el joven Danel Long, recientemente promovido desde la categoría U15, como una apuesta a futuro dentro del plantel.

Infraestructura y respaldo institucional

Panamá Oeste disputará sus partidos como local entre semana en el Estadio Justino Salinas y los fines de semana en el Mariano Rivera, dos escenarios que ofrecen condiciones adecuadas para el desarrollo del torneo. A nivel dirigencial, el proyecto cuenta con el respaldo de una estructura administrativa encabezada por Aníbal Reluz Jr., junto a su equipo de trabajo.

Proyección para el Juvenil 2026

Con una combinación de metodología profesional, profundidad en el pitcheo y ofensiva con piezas consolidadas y emergentes, Panamá Oeste se perfila como un contendiente serio. El objetivo del West es claro: competir por el título y aspirar a la cuarta corona de su historia en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026.

Con información de Fedebeis