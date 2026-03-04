Presidenta venezolana recibe a secretario del Interior con foco en minería

La visita coincide además con el anuncio, el martes, de la estatal Petróleos de Venezuela de la firma de nuevos contratos de suministro de petróleo y derivados para mercado estadounidense.

La presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el miércoles al secretario estadounidense del Interior, Doug Burgum, en la segunda reunión con un miembro de la administración Trump desde la incursión militar que derrocó a Nicolás Maduro.

Ambos estrecharon manos ante las cámaras antes de la reunión a puertas cerradas en el palacio presidencial de Miraflores, observó la AFP. Una declaración conjunta está prevista al término del encuentro, cuyo tema central es la minería.

Rodríguez asumió el poder tras la captura de Maduro en una incursión estadounidense el 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones.

La presidenta dio un vuelco a la maltrechas relaciones con Washington, que mantiene un embargo al petróleo y oro de Venezuela.

Rodríguez avanza en la reanudación de relaciones bilaterales, rotas en 2019. Impulsó una reforma a la ley de hidrocarburos para permitir una mayor participación privada y cedió control en el petróleo a Estados Unidos, promulgó una amnistía que ha excarcelado a cientos de presos políticos y avanza en una nueva legislación minera, foco de la visita.

"El secretario se reunirá con las autoridades interinas, establecerá contactos con empresas estadounidenses y venezolanas, y trabajará por un sector minero legítimo y cadenas de suministro de minerales críticos seguras", escribió en X la embajada estadounidense en Caracas.

La visita de Burgum sigue a la del secretario de Energía, Chris Wright, el 11 de febrero.

El presidente Donald Trump ha dicho que controla el país y expresado su satisfacción con Rodríguez.

"Grandes empresas"

Venezuela es un país rico en minerales como oro, diamante, bauxita y coltán.

La actividad está concentrada en un territorio de 112.000 km2 bautizado como Arco Minero, blanco de denuncias de ecocidio.

Ecologistas denuncian la expansión de la minería ilegal, cuyos estragos se ven reflejados en la contaminación de ríos y deforestación de bosques.

La explotación minera ha sido objeto además de críticas por el hermetismo que la recubre.

La ONG SOS Orinoco alertó de una reducción de 945.000 hectáreas de bosque desde el año 2000, de acuerdo con análisis de imágenes satelitales.

El jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, adelantó el lunes en una entrevista que la reforma minera permitirá "que empresas extranjeras grandes puedan entrar para la explotación" de estos minerales y "de las llamadas tierras raras".

Acuerdos petroleros

La visita coincide además con el anuncio, el martes, de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) de la firma de nuevos contratos de suministro de petróleo y derivados para mercado estadounidense.

No precisó el monto, pero hasta ahora envió a Estados Unidos más de 80 millones de barriles de crudo venezolano, según Trump.

El nuevo suministro coincide además con temores de una posible disminución de la producción mundial a causa de la guerra en el Medio Oriente, que ya empujó los precios del petróleo a sus máximos en el último año y medio.

La reforma petrolera aprobada en enero reduce el control estatal sobre la industria petrolera, cuya nacionalización de 1976 fue profundizada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

El nuevo marco legal permite a empresas privadas explorar y operar campos petroleros, así como comercializar la producción sin participación del Estado. También relaja las condiciones para el pago de regalías e impuestos.