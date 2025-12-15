Béisbol Juvenil 2026 | TVMAX llevará la fiesta del diamante a todo el país

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé.

Panamá/El béisbol panameño se alista para vivir nuevamente una de sus celebraciones deportivas más tradicionales con el inicio del 57° Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil – Copa Caja de Ahorros 2026, un torneo que arrancará oficialmente el viernes 3 de enero y que promete emociones intensas, estadios llenos y el protagonismo del talento joven del país.

Como ya es costumbre, TVMAX será protagonista al llevar a los hogares panameños una amplia cobertura del campeonato, con transmisiones en vivo de los partidos más atractivos de la jornada, consolidándose como la principal ventana televisiva del Béisbol Juvenil.

Coclé, el campeón y rival a vencer

La novena de Coclé llega al torneo como el campeón vigente y el equipo a destronar. Los coclesanos han dominado la categoría en los últimos años, conquistando cuatro de sus cinco títulos históricos entre 2018 y 2025, incluidos dos campeonatos consecutivos.

Bajo la dirección del experimentado Rodrigo Merón, campeón en 2021, 2024 y 2025, Coclé buscará hacer historia con una tercera corona consecutiva, respaldado por una base sólida y una mentalidad ganadora.

Panamá Metro quiere volver a la cima

El histórico Panamá Metro, máximo ganador de la categoría con 21 títulos, intentará poner fin a una sequía que se extiende desde 2016. Las finales perdidas en 2022 y 2024 aún pesan, pero con José Murillo III al mando, los “Metrillos” apuestan a recuperar su protagonismo y volver a celebrar.

Herrera, Panamá Oeste y aspirantes en ascenso

Herrera y Panamá Oeste, campeones en 2020 y 2023, respectivamente, buscan revancha tras quedar fuera en instancias decisivas del torneo anterior. Ambos equipos cuentan con planteles competitivos y aspiran a ser protagonistas en 2026.

Mientras tanto, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro llegan con proyectos en crecimiento. Los santeños, ahora dirigidos por Concepción Rodríguez, mostraron avances en 2025; Chiriquí, subcampeón, apunta nuevamente alto; y Bocas del Toro, bajo el mando de Adolfo Rivera, espera consolidar su buen momento.

Acceso para toda la familia

La FEDEBEIS confirmó los precios oficiales de entrada para la temporada 2026:

General: $4.00

$4.00 Jubilados y niños (6 a 11 años): $2.00

$2.00 Niños hasta 5 años: Gratis

Los boletos estarán disponibles en las taquillas de los estadios y en la plataforma digital @passline.pa.

Juegos que serán transmitidos por TVMAX

Sábado 3 de enero – Colón vs Coclé | 7:00 p.m. | Estadio José Antonio Remón Cantera

Domingo 4 de enero – Panamá Metro vs Coclé | 7:00 p.m. | Estadio José Antonio Remón Cantera

Lunes 5 de enero – Veraguas vs Bocas del Toro | 7:00 p.m. | Estadio Calvin Byron

Martes 6 de enero – Los Santos vs Bocas del Toro | 7:00 p.m. | Estadio Calvin Byron

Sábado 10 de enero – Los Santos vs Panamá Oeste | 7:00 p.m. | Estadio Mariano Rivera

Domingo 11 de enero – Herrera vs Panamá Oeste | 7:00 p.m. | Estadio Mariano Rivera

Lunes 12 de enero – Bocas del Toro vs Panamá Metro | 7:00 p.m. | Estadio Rod Carew

Martes 13 de enero – Chiriquí vs Panamá Metro | 7:00 p.m. | Estadio Rod Carew

Miércoles 14 de enero – Chiriquí vs Panamá Oeste | 7:00 p.m. | Estadio Justino Salinas

Viernes 16 de enero – Panamá Metro vs Bocas del Toro | 7:00 p.m. | Estadio Calvin Byron

Sábado 17 de enero – Panamá Este vs Bocas del Toro | 7:00 p.m. | Estadio Calvin Byron

Domingo 18 de enero – Coclé vs Los Santos | 7:00 p.m. | Estadio Roberto “Flaco Bala” Hernández

Martes 20 de enero – Los Santos vs Panamá Metro | 7:00 p.m. | Estadio Rod Carew

Miércoles 21 de enero – Darién vs Bocas del Toro | 7:00 p.m. | Estadio Calvin Byron

Jueves 22 de enero – Colón vs Bocas del Toro | 7:00 p.m. | Estadio Calvin Byron

Viernes 23 de enero – Los Santos vs Herrera | 7:00 p.m. | Estadio Claudio Nieto

Domingo 25 de enero – Colón vs Panamá Oeste | 7:00 p.m. | Estadio Mariano Rivera

Martes 27 de enero – Coclé vs Panamá Metro | 7:00 p.m. | Estadio Rod Carew

Miércoles 28 de enero – Coclé vs Panamá Oeste | 7:00 p.m. | Estadio Justino Salinas

