Clima en Panamá: lluvias en el Caribe y condiciones secas en el Pacífico podrían registrarse este viernes

Ciudad de Panamá, Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología (Imhpa) informó que para este viernes 9 de enero se prevén lluvias ocasionales en la región del Caribe, mientras que en el Pacífico predominarán condiciones secas y calurosas, de acuerdo con su más reciente boletín meteorológico.

Según el informe, durante la madrugada no se esperan condiciones meteorológicas significativas. Sin embargo, en horas de la mañana se prevén intervalos nublados con lluvias ocasionales tanto en el Caribe occidental como oriental.

Para la tarde, el Imhpa advierte nuevos episodios de lluvias en el Caribe occidental y áreas montañosas, así como chaparrones aislados y de corta duración en la provincia de Colón y la comarca Guna Yala. En el Pacífico, durante la madrugada y la mañana, se mantendrán condiciones estables, con cielo parcialmente nublado a despejado. No obstante, en la tarde podrían registrarse algunos nublados con aguaceros aislados y de corta duración en zonas montañosas y el oriente del país.

Para la noche, se esperan algunas lluvias en la provincia de Darién y la comarca Emberá Wounaan, mientras que el resto del territorio nacional permanecerá sin eventos lluviosos significativos. El Imhpa indicó que las temperaturas máximas oscilarán entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico, mientras que en el Caribe se ubicarán entre 28 °C y 31 °C, y en la Cordillera Central entre 22 °C y 25 °C.

En cuanto a los vientos, se esperan vientos variables de componente norte, noroeste y noreste, con velocidades sostenidas entre 15 y 30 kilómetros por hora. Sobre las condiciones marítimas, la institución alertó que en el litoral Caribe se registrarán olas de entre 1.6 y 2.0 metros de altura, con períodos de ocho segundos, por lo que se mantienen condiciones de precaución debido a vientos y oleajes.

En el litoral del Pacífico, las olas oscilarán entre 0.6 y 1.4 metros, con períodos de 10 a 14 segundos. Asimismo, la institución advirtió que los índices de radiación UV-B serán altos a muy altos en el Caribe (6 a 8), y muy altos a extremos en el Pacífico (8 a 11+), por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y tomar medidas de protección.