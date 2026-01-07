EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Herrera vs Bocas del Toro: así va el partido luego de tres episodios

Panamá/Herrera y Bocas del Toro se enfrentan en el estadio Calvin Byron de Changuinola como parte de la quinta jornada del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil.

Se han jugado tres entradas. Aunque los bocatoreños 'rompieron el hielo', los herreranos sacaron el mayor provecho al marcar cinco carreras.

Los bocatoreños lograron descontar, pero los herreranos siguen al frente en la pizarra, por 5 a 3.

A continuación te damos detalles de cómo fueron esas anotaciones.

1ra. Baja

1-0 (1 Out)

Hit remolcador de José Valdés. Anota Jael Escobar.

Herrera 0-1 Bocas

2da. Alta

0-1 (2 Outs)

Hit remolcador de dos carreras de Omar Osorio. Anotan Luis Centella y Jorge Cedeño.

Herrera 2-1 Bocas

0-0 (2 Outs)

Un error del ínfield bocatoreño lleva a Omar Osorio al 'home plate'.

Herrera 3-1 Bocas

3ra. Alta

3-0 (0 Outs)

Hit remolcador de Carlos Casaa. Anota Jorge Pinilla.

Herrera 4-1 Bocas

2-1 (2 Outs)

Lanzamiento descontrolado de Juan Gallardo y anota Adams Rodríguez desde la tercera base.

Herrera 5-1 Bocas

3ra. Baja

1-0 (2 Outs)

Hit remolcador de Jhojan Downer. Anota Carlos Wilson.

Herrera 5-2 Bocas

2-2 (2 Outs)

Lanzamiento descontrolado de Rodrigo Tello. José Valdés anota desde la tercera base

Herrera 5-3 Bocas