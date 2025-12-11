Béisbol Juvenil 2026 | Coclé listo para el debut, Dereck Gómez y Rodrigo Merón analizan la preparación del equipo

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero.

Panamá/La pretemporada de Coclé Juvenil avanza con intensidad en el Estadio Ramón Cantera, donde el equipo afina cada detalle para el inicio del Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, en busca del ansiado tricampeonato.

El debut será el 3 de enero de 2026, cuando los coclesanos enfrenten a la novena de Colón, un duelo que promete alta exigencia y que será transmitido por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX Panamá.

Dereck Gómez: “Estamos al 100% para un torneo bastante exigente”

El lanzador estelar Dereck Gómez, uno de los líderes del staff de pitcheo y pieza clave en la ruta al título pasado, destacó el buen ritmo de la preparación coclesana.

“Ya estamos preparándonos para lo que viene en el torneo y estamos al 100% para ese torneo que es bastante exigente”, afirmó.

Gómez elogió el trabajo de la organización y la estructura deportiva del equipo:

“La Liga de Coclé todos los años nos prepara súper bien con los trainers y todo el staff de directores”, expresó.

Sobre su rol como veterano y refuerzo, ahora mayor de edad, apuntó:

“Trato de ayudar a los novatos para que cuando entren no cometan los mismos errores, sino que hagan lo mejor de cada uno”.

Finalmente, envió un mensaje directo a la afición de Coclé para el debut ante Colón:

“Que nos apoyen al 100% porque será un partido bastante exigente y vamos a dar lo mejor por Coclé y por toda la provincia”.

Rodrigo Merón: “Tú no ganas campeonatos solo diciendo que eres bicampeón”

El director Rodrigo Merón, quien cumplirá su séptima temporada al mando de Coclé, recalcó el compromiso del plantel y la responsabilidad de defender el título.

“Seguimos trabajando de la misma manera, tratando de que las cosas se hagan con responsabilidad e intensidad. Tú no ganas campeonatos solamente diciendo que eres bicampeón”, advirtió el estratega.

Merón destacó la competitividad del torneo y la necesidad de mantener la disciplina:

“Sabemos lo difícil que es enfrentar equipos de nivel como Herrera, Los Santos, Veraguas, Chiriquí y Bocas. Estamos haciendo ver a los muchachos la responsabilidad que tenemos”.

Un equipo compacto, defensa sólida y un picheo joven

Para la temporada 2026, Merón considera que Coclé mantiene un balance clave entre juventud y experiencia.

“Tenemos un equipo bastante compacto… contamos con un picheo relativamente joven, con excepción de Derek”, explicó.

Sobre la defensa, aseguró:

“Tenemos una defensa muy, muy sólida”, resaltando nombres como Ricardo Acosta, Lucas López y Aníbal, piezas fundamentales en el esquema.

Además, destacó la agresividad ofensiva del grupo:

“Estamos corriendo bien, robando bases y tomando buena lectura a los lanzadores contrarios”, comentó.

Gómez será el abridor principal

El piloto confirmó que el rol de Derek Gómez será determinante:

“Estamos contando con un Derek Gómez que tiene que ser nuestro primer abridor… mientras tengamos un Derek que nos camine 6 o 7 episodios, eso será fundamental para cruzar la primera ronda”.

Coclé también evalúa los últimos cupos del staff:

“No sabemos qué va a suceder con Juan Ortega y Edelindo Acosta; entre esos dos uno quedará afuera por las reglas de Fedebeis”, explicó Merón, calificando la decisión como “dolorosa, pero necesaria”.