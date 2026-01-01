Béisbol Juvenil 2026 | Los Santos apuesta a su rotación de lanzadores para volver a competir por el protagonismo

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/La novena de Los Santos llegará al Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 con uno de los cuerpos de lanzadores más completos del torneo, un aspecto que se perfila como su principal fortaleza de cara al arranque del certamen, programado para el 3 de enero, con una exigente agenda inicial de seis partidos en la Copa Caja de Ahorros.

El equipo santeño volverá a estar bajo la dirección del manager Concepción Rodríguez, quien aportará continuidad y conocimiento del grupo en un torneo donde Los Santos busca recuperar protagonismo. Su último título data de 2019, y desde entonces el equipo no ha logrado instalarse de forma constante en las instancias decisivas.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | TVMAX llevará la fiesta del diamante a todo el país

Pitcheo: base del proyecto 2026

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026: Herrera busca su sexta corona con poder en el bate y pitcheo zurdo clave

El pitcheo abridor será el eje del rendimiento de Los Santos. Para el juego inaugural, el cuerpo técnico contará con el derecho Brandy Mendoza, quien fue la referencia de la rotación en 2025. Mendoza cerró la temporada pasada con marca de 5-0 en seis presentaciones, una efectividad de 2.43, 32 ponches en 29.2 episodios y un control que marcó diferencia en partidos cerrados.

De cara al 2026, la rotación presenta mayor madurez y proyección. David Rodríguez (1-2 en 2025) llega con mayor experiencia tras un inicio sólido en la campaña anterior, mientras que Carlos Gaitán, que registró récord de 3-1, ha mostrado una evolución significativa en su velocidad, alcanzando rectas de hasta 88 millas por hora, un factor que puede elevar su impacto desde la lomita.

A este grupo se suma el zurdo Franklyn Cárdenas, un brazo con condiciones para aportar profundidad y variantes, especialmente ante alineaciones cargadas de bateadores derechos.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Jugadores de Panamá Metro reciben su uniforme para el campeonato nacional

Ajustes en el roster

Los Santos no contará para el 2026 con José Serva, quien desde el 15 de enero iniciará su etapa profesional tras firmar con los Chicago Cubs. No obstante, el equipo ha incorporado nuevas piezas para compensar la baja y mantener el equilibrio del plantel.

Entre los refuerzos destaca el campocorto Justin Gil, un prospecto con solvencia defensiva y herramientas ofensivas que pueden aportar consistencia en el cuadro interior.

Incertidumbre ofensiva clave

La principal referencia ofensiva del equipo es Darían García, quien en 2025 fue el bate más productivo de la novena santeña. Sin embargo, su presencia para el torneo no está garantizada, ya que existe la posibilidad de que se incorpore al equipo de béisbol de la Universidad de Chipola, tras recibir una beca completa, lo que lo alejaría del campeonato juvenil.

Panorama general

Con un pitcheo profundo y en proceso de consolidación, experiencia en la dirección técnica y ajustes estratégicos en su roster, Los Santos se presenta como un equipo con capacidad para competir desde el montículo. Su desempeño en las primeras jornadas será clave para medir su real aspiración dentro del Béisbol Juvenil 2026.