Pagos 2026 para jubilados y pensionados: Caja de Seguro Social publica el calendario
Panamá/Los jubilados y pensionados del país ya cuentan con el calendario oficial de pagos para 2026, luego de que la Caja de Seguro Social (CSS) publicara las fechas en las que se harán efectivas las pensiones y jubilaciones durante los primeros meses del año.
La información aplica tanto para quienes reciben su pago mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que retiran cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país, lo que permitirá a los beneficiarios organizar mejor sus gastos y compromisos.
📅 Fechas de pago para los primeros meses de 2026
Enero
- ACH: viernes 2 y lunes 19
- Cheque: lunes 5 y martes 20
Febrero
- ACH: miércoles 4 y jueves 19
- Cheque: jueves 5 y viernes 20
Marzo
- ACH: miércoles 4 y jueves 19
- Cheque: jueves 5 y viernes 20
Abril
- ACH: miércoles 1 y viernes 17
- Cheque: miércoles 1 y viernes 17