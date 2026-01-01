Pagos 2026 para jubilados y pensionados: Caja de Seguro Social publica el calendario

Panamá/Los jubilados y pensionados del país ya cuentan con el calendario oficial de pagos para 2026, luego de que la Caja de Seguro Social (CSS) publicara las fechas en las que se harán efectivas las pensiones y jubilaciones durante los primeros meses del año.

La información aplica tanto para quienes reciben su pago mediante acreditación bancaria (ACH) como para aquellos que retiran cheques en los centros de pago del área metropolitana y del interior del país, lo que permitirá a los beneficiarios organizar mejor sus gastos y compromisos.

📅 Fechas de pago para los primeros meses de 2026

Enero

ACH: viernes 2 y lunes 19

viernes 2 y lunes 19 Cheque: lunes 5 y martes 20

Febrero

ACH: miércoles 4 y jueves 19

miércoles 4 y jueves 19 Cheque: jueves 5 y viernes 20

Marzo

ACH: miércoles 4 y jueves 19

miércoles 4 y jueves 19 Cheque: jueves 5 y viernes 20

Abril