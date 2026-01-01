Béisbol Juvenil 2026 | Conoce las fortalezas de la novena de Chiriquí para este campeonato

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/La novena de Chiriquí se perfila como uno de los equipos a seguir en el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026, respaldada por continuidad, profundidad en el pitcheo y una base competitiva que ya sabe lo que es disputar instancias decisivas.

Bajo la dirección del ex grandes ligas Ángel Aristides Chávez, el conjunto chiricano llega con ajustes puntuales tras haber alcanzado la Serie Final 2025, en la que cayó ante Coclé, quedándose con la medalla de plata.

El cuerpo técnico mantiene la línea de trabajo que dio resultados el año anterior. Chávez ha reiterado que el equipo ha tenido una preparación intensa y que el objetivo es competir partido a partido, con mayor respaldo externo que en la edición pasada, cuando Chiriquí avanzó sin figurar entre los principales favoritos.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Jugadores de Panamá Metro reciben su uniforme para el campeonato nacional

Pitcheo: el principal punto fuerte

La mayor fortaleza de Chiriquí está en su rotación de abridores, considerada una de las más sólidas del torneo. El estelar Anthony Ortega vuelve como pieza central tras lanzar 57 episodios en 2025, con marca de 5-3, mostrando consistencia a lo largo de todas las series. A su lado estará nuevamente Jonathan Guerra, un derecho de brazo de poder, capaz de imponer su ritmo desde la lomita.

Completa el tridente el joven Andrick Martínez, un lanzador con amplio repertorio y capacidad de adaptación, que terminó consolidándose como una de las revelaciones del ciclo anterior. Este 1-2-3 coloca a Chiriquí entre los equipos con mayor profundidad inicial del campeonato.

A la rotación se suman brazos de proyección como Johan Camarena, quien aporta variantes desde el bullpen, ampliando las opciones del cuerpo técnico en juegos cerrados.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Colón afina detalles para el debut ante Coclé en el campeonato nacional

Ofensiva con experiencia y proyección

En el plano ofensivo, Chiriquí mantiene piezas claves. El jugador de cuadro Abdiel Hernández regresa tras liderar el promedio ofensivo del equipo en 2025 con .358, aportando contacto y consistencia. A él se suma el antesalista Jahfir Núñez, un bateador con experiencia, criterio en el plato y capacidad para producir en momentos clave.

Uno de los nombres a seguir es el del campocorto Jayko Medina, de apenas 15 años, quien aporta energía defensiva, alcance y un brazo con proyección profesional. Medina, que ya cuenta con un acuerdo para jugar béisbol profesional en 2027 con los Pittsburgh Pirates, también muestra herramientas ofensivas que pueden marcar diferencia.

Detrás del plato, el receptor Julio Avendaño aporta manejo del pitcheo y solidez defensiva, un aspecto clave para potenciar el principal fuerte del equipo.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Conoce cómo se jugará el campeonato nacional

Balance general

Chiriquí presenta un grupo estructurado, competitivo y con objetivos claros. El pitcheo aparece como su principal carta, respaldado por una ofensiva balanceada y una defensa con juventud y experiencia. Con base en lo mostrado en 2025 y los ajustes realizados, la novena chiricana llega al Juvenil 2026 con argumentos para volver a pelear en la parte alta del torneo.

Con información de Fedebeis.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | TVMAX llevará la fiesta del diamante a todo el país