Imputan cargos por peculado a exrepresentante y extesorera de la Junta Comunal de Chiriquí

David, Chiriquí/La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en la provincia de Chiriquí, Irina Gutiérrez, ordenó medidas cautelares contra un exrepresentante y la extesorera de la Junta Comunal de Chiriquí, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, informó el Órgano Judicial.

De acuerdo con la información oficial, la investigación guarda relación con hechos ocurridos entre los años 2019 y 2024, vinculados a una presunta malversación de fondos destinados a programas de interés social dentro de la Junta Comunal.

Durante la audiencia celebrada el jueves 8 de enero, la jueza, tras escuchar los argumentos de las partes, impuso al exrepresentante las siguientes medidas cautelares personales: prohibición de salida del país, prohibición de acercarse a la Junta Comunal, al Municipio de David, así como a funcionarios y testigos del proceso. Además, se ordenó la suspensión del ejercicio de su cargo público en la Alcaldía de David.

En el caso de la extesorera, el tribunal dispuso la prohibición de salida del país como medida cautelar. Según la institución, la jueza Gutiérrez consideró que las medidas aplicadas son suficientes para garantizar los fines del proceso, tomando en cuenta que la documentación relacionada con la causa ya se encuentra debidamente resguardada y que ambos imputados mantienen arraigos sólidos en el país.

Durante la audiencia, en la que previamente se realizó la formulación de imputación de cargos, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Itzamara Aguilar, mientras que los imputados fueron asistidos por los defensores particulares Rafael Santamaría y Nivia Polanco. La investigación permanece en curso, mientras se desarrollan las siguientes etapas del proceso penal.