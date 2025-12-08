Béisbol Juvenil 2026 | Conoce los precios de las entradas para el campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX y nuestro canal de Youtube a partir del 3 de enero 2026.

Panamá/El béisbol panameño se prepara para vivir nuevamente una de sus fiestas más importantes con el 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil – Copa Caja de Ahorros 2026, un torneo que promete emociones, intensidad y el protagonismo de las nuevas generaciones del diamante nacional.

La cita está a punto de comenzar y miles de fanáticos ya se alistan para llenar los estadios de todo el país.

Precios de entrada para la temporada 2026

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) anunció los valores oficiales para el torneo, con el objetivo de mantener un acceso cómodo para todas las familias:

General: $4.00

$4.00 Jubilados y niños (6 a 11 años): $2.00

$2.00 Niños hasta 5 años: ¡Gratis!

Los boletos estarán disponibles tanto en taquillas de los estadios como en la plataforma digital @passline.pa, facilitando así el acceso de los fanáticos desde cualquier provincia.

Coclé, el equipo a vencer en 2026

La novena de Coclé llega como el claro favorito tras dominar la categoría juvenil en los últimos años. De sus cinco títulos históricos, cuatro los ha ganado entre 2018 y 2025, y dos de esos de manera consecutiva. Bajo la guía del exitoso dirigente Rodrigo Merón, campeón en 2021, 2024 y 2025, los coclesanos buscarán mantenerse en la cima y conquistar su tercera corona seguida.

Panamá Metro quiere romper su sequía

El histórico Panamá Metro, máximo ganador de la categoría con 21 títulos, vive un momento complicado. Desde 2016 no levanta el trofeo y sus finales perdidas en 2022 y 2024 aún pesan en la memoria de la afición. Con José Murillo III al mando, los “Metrillos” intentarán volver a la senda ganadora y recuperar su supremacía.

Herrera y Panamá Oeste: candidatos que buscan volver a brillar

Tanto Herrera como Panamá Oeste han tenido participaciones destacadas, logrando títulos en 2020 y 2023, respectivamente. Sin embargo, en el torneo anterior quedaron fuera en momentos clave. En la Ronda de Ocho de 2025, ambos se enfrentaron y los herreranos avanzaron tras cinco duelos, aunque luego cayeron en semifinales ante Coclé.

El 2026 podría significar un renacer competitivo para estos dos equipos.

Los Santos, Chiriquí y Bocas: proyectos en crecimiento

Tras coronarse en 2019, Los Santos sufrió años difíciles, pero en 2025 mostró mejoría bajo la dirección de Concepción Rodríguez. Ahora, con nuevo impulso, buscará avanzar más allá de la Serie de Ocho.

El subcampeón Chiriquí también apunta alto, mientras que Bocas del Toro, que regresó a fases decisivas en 2025, contará con la dirección del exjugador Adolfo Rivera, campeón nacional U23.

El desafío para Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas y Occidente

Con nuevas direcciones y renovadas aspiraciones, equipos como Darién, Panamá Este, Colón, Veraguas y Chiriquí Occidente buscan mejorar su imagen. Dirigentes como Rigoberto Catuy, Ulises Palacios, Sebastián Arroyo y José Murillo IV liderarán los proyectos que intentarán impulsar a estas novenas.

Jornada Inaugural: duelos de alto impacto

El campeonato abrirá con una cartelera atractiva:

Colón vs. Coclé , en el Remón Cantera – 5:30 p.m.

, en el – 5:30 p.m. Darién vs. Panamá Este , en el J. Thompson – 7:30 p.m.

, en el – 7:30 p.m. Panamá Metro vs. Panamá Oeste , en el M. Rivera – 7:30 p.m.

, en el – 7:30 p.m. Chiriquí Occidente vs. Bocas del Toro , en el C. Byron – 7:30 p.m.

, en el – 7:30 p.m. Chiriquí vs. Veraguas , en el O. Torrijos – 7:30 p.m.

, en el – 7:30 p.m. Herrera vs. Los Santos, en el R. Hernández – 7:30 p.m.

Con esta combinación de talento emergente, dirección renovada y rivalidades históricas, el Béisbol Juvenil 2026 promete ser uno de los torneos más intensos de los últimos años. ¡Que ruede la pelota!

