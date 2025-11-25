Béisbol Juvenil 2026| 'Águilas Harpías' de Darién aspiran a volar alto en el campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 iniciará el 3 de enero y podrás vivir sus emociones a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Las 'Águilas Harpías' del Darién pudieran dar el vuelo más alto y esperado por su afición en el próximo Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, Copa Caja de Ahorros, cuando se declaren formalmente contendores al certamen que inicia el próximo 3 de enero, con una jornada de 6 emocionantes partidos.

Darién que no ha ganado una corona nacional de la categoría en toda su existencia podría ser un equipo con mucho material de cara al torneo, mostrando un gran pitcheo, una defensa sólida y una ofensiva contendora a la corona.

El equipo será dirigido esta temporada venidera por el estratega Ulises Palacios que ha acumulado experiencia con el pasar de los años y se ha convertido en un entrenador con mucha visión en las lides juveniles.

Para este año contarán nuevamente con los servicios del zurdo Aaron Otero que se ha ganado el respeto en la categoría juvenil, también está el derecho Ariel Cárdenas y el sensacional Eliasid Fernández, los tres conforman el trío de ases que emplearán, para abrir partidos en un "Top 3" abridores.

Fernández viene de una temporada en el 2025 donde vio acción en 15 juegos como jugador de cuadro, sonando al ritmo de .255 y trabajando además en la lomita con 11.1 entradas trabajadas, con seis partidos jugados, marca de 2-1, efectividad de 2.31, incluyendo 12 boletos y 14 ponchados, números impresionantes que puede mejorar para el 2026.

El cuadro interior será protegido en su mayoría por Juan Vargas, otro que ha sumado mucha experiencia, el también tercera base Eliasib Fernández, tendrán al segunda base, Jensual Guizado y de receptor al experimentado Néstor Ramos.

Lo que pueda apoyar Edilberto Méndez será de vital importancia, un jardinero que en el 2025 debutó con poca experiencia y aprovechó sus oportunidades, pero para el 2026 ha crecido como persona y como pelotero.

La temporada se acerca, las 'Águilas Harpías' están en la pelea y lo que viene es "guerra" entre los 12 equipos del nacional juvenil 2026.

Rendimiento reciente

2023

En el 54.º Campeonato Nacional Juvenil 2023, Darién fue de los equipos con peor récord: tuvieron 2 victorias – 14 derrotas, con promedio de .125.

2024

En el torneo 2024 los darienitas alcanzaron al menos dos victorias reconocidas públicamente:

los darienitas alcanzaron al menos reconocidas públicamente: Derrotaron a Chiriquí por 3-2 en Metetí.

En otra fecha ganaron 6-2 a Chiriquí Occidente.

Sin embargo, su rendimiento global fue muy modesto: en un comunicado se mencionaba un récord de 1–11 luego de su primer triunfo.

2025

En el 56.º Campeonato Nacional Juvenil 2025 , una de las actuaciones más destacadas de la historia de Darién : vencieron 9–0 a Colón, con un juego sin hit ni carrera (“no hit – no run”) combinado por los lanzadores Joel González (7.0 innings, 9 ponches) y Ariel Cárdenas (2.0 innings, 3 ponches). Fue el primer no-hit no-run que logra Darién en la categoría juvenil.

, una de las actuaciones más destacadas de la historia de : vencieron 9–0 a Colón, con un (“no hit – no run”) combinado por los lanzadores (7.0 innings, 9 ponches) y (2.0 innings, 3 ponches). Fue el que logra Darién en la categoría juvenil. En la tabla de posiciones durante la temporada 2025, en un momento dado Darién tenía marca de 5–12.

Información de Fedebeis