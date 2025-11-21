Béisbol Juvenil 2026| Coclé se arma por un solo objetivo... el tricampeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 iniciará el 3 de enero y podrás vivir sus emociones a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El fortín de entrenamientos del campeón nacional de la pelota juvenil huele a "three-peat", se respira compañerismo, confianza, fortaleza y unidad, elementos inconfundibles que sólo un contendor a la corona 2026 puede emanar.

El Campeonato Nacional Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, inicia el 3 de enero con los 12 equipos de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

Coclé viene de conquistar su quinto Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, en el año 2025 y ahora quiere hilvanar su seguidilla con otro más, el tercero en fila. Ganó en 1962, cuando se inauguraron los torneos juveniles, luego ganó en el 2018, otro más en el 2021, conquistó la gloria en el 2024 y se consolidó en el 2025.

"Ya nos ves, estamos aquí trabajando duro, en busca de una nueva corona, saldremos a jugar duro, tenemos un compromiso y no hay otra salida que ganar o ganar, es nuestra consigna", así lo dijo Rodrigo Merón en gran conquistador de la pelota juvenil.

Así fue el bicampeonato

Desde la serie regular, la Leña Roja dejó claro que eran el equipo a vencer. Con un impresionante récord de 17 victorias y solo 5 derrotas, finalizaron como líderes absolutos sobre 11 equipos contendientes. La consistencia de su pitcheo y una ofensiva explosiva les permitió avanzar con autoridad a la siguiente ronda.

En la ronda de ocho, Coclé se midó ante los Indios de Veraguas en una serie al mejor de 7 juegos. A pesar de la garra mostrada por los veragüenses, la Leña Roja impuso su jerarquía, llevándose la serie 4-2.

Las semifinales fueron otro desafío importante. La poderosa novena de Herrera, que venía de eliminar a Panamá Oeste (4-2), intentó dar la sorpresa, pero Coclé demostró nuevamente su superioridad y selló su pase a la final con un contundente 4-1.

La gran final enfrentó a Coclé y Chiriquí, dos equipos llenos de historia y pasión beisbolera. Chiriquí llegaba tras eliminar a Panamá Metro (4-2) y buscaba destronar a los campeones defensores.

El juego 1, disputado en Aguadulce, sorprendió a todos con una victoria de Chiriquí por 5-4, apagando momentáneamente la euforia coclesana. Sin embargo, en el segundo partido, la Leña Roja sacó su poder ofensivo y logró una ventaja de 12-2, pero Chiriquí protagonizó un regreso histórico para empatar el juego y forzar extra innings. A pesar de la presión, Coclé se llevó la victoria en un duelo inolvidable 14 carreras por 13.

Con la serie igualada, la acción se trasladó a David para los juegos 3 y 4, donde Coclé demostró su poderío. Andrés Vergara brilló en el montículo y guió a su equipo a un triunfo 9-0 en el tercer encuentro. En el cuarto juego, un duelo de lanzadores cerradísimo terminó 2-1 a favor de Coclé, dejando la serie 3-1 en su favor.

El quinto y definitivo partido se jugó en el Estadio Nacional Rod Carew, con una afición volcada en apoyo a ambos equipos. La Leña Roja salió decidida a terminar la serie y lo consiguió con una victoria 5-1 que desató la fiesta en Coclé.

El lanzador Dereck Gómez se convirtió en el héroe de la noche con una soberbia actuación de 7 entradas y 9 ponches. En la ofensiva, Aníbal Sánchez fue clave con un doblete de 3 carreras en la cuarta entrada y otro batazo decisivo en la octava, asegurando la corona para su equipo.

