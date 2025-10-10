Coclé lidera ranking nacional de béisbol 2026 de Panamá

Panamá/La Liga Provincial de Coclé, tras culminar el período de Campeonatos Nacionales de la Federación Panameña de Béisbol se erige como el equipo con mayor puntuación y líder del Ranking Nacional 2026, con un gran total de 2 mil 704 puntos.

Coclé que se coronó en el Campeonato Nacional Juvenil 2025, se mantuvo marcando en los primeros escalones de los demás certamen, lo que le valió una buena cantidad de puntos, para ser el #1 del "rank" nacional.

En segundo lugar llegó Panamá Metro con 2,671 puntos, Chiriquí es tercero con 2,343 puntos, Oeste es cuarto con 2,275 puntos, Herrera es quinto con 2,218 puntos y sexto queda Bocas del Toro con 2,206 puntos.

El 7mo lugar es para Los Santos con 2 mil 028 puntos, Colón es octavo con 1,866 puntos, noveno es Panamá Este con 1,675 puntos, Veraguas llegó décimo con 1,548 puntos, Darién es 11 con 1,428 puntos y Occidente termina en la casilla 12 con 1,424 puntos.

Equipo Nacional U10 se alista para el Torneo Panamericano

Prensa. Fedebeis. El equipo nacional categoría U10 se alista para su participación en el Campeonato Panamericano programado para realizarse desde el 1 de noviembre en Venezuela con la participación de 8 naciones.

La preselección escogida para este evento se mantiene entrenando en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera bajo las órdenes del mentor Mauris Loupadier, la asistencia de sus coaches y personal de apoyo como el profesor Dimás Ponce y el ex lanzador Alberto Acosta.

"Hemos estado trabajando desde el pasado lunes con los muchachos, hoy viernes arrancamos los juegos de preparación y estaremos jugando hasta este domingo, para luego retomar entrenamientos la próxima semana", dijo el manager.

Como brazo técnico de apoyo y de experiencia, se ha sumado al profesor Dimás Ponce, un experimentado coach en otras categorías que ha llegado para reforzar la parte técnica de los jugadores. "Están en una etapa muy importante en su carrera, ellos están iniciando su trabajo en selecciones nacionales y es muy importante hablarle bien, pedirle de buena manera que las cosas deben hacerse bien, mantenerlos enfocados", dijo Ponce.

El equipo seguirá entrenando en la Academia Mariano Rivera de La Chorrera con miras a este evento que está previsto para jugarse en Venezuela entre el 1 y 8 de noviembre, próximo.

Con infromación de Fedebeis.

