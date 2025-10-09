MLB Playoffs resultado| Cachorros pintan de blanco a Cerveceros y llevan la Serie Divisional al límite

La postemporada del béisbol de las Grandes Ligas se vive a través de TVMAX y TVN Pass.

Estados Unidos/En una noche encendida en el Wrigley Field, los Cachorros de Chicago vencieron 6-0 a los Cerveceros de Milwaukee en el cuarto juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional, igualando la serie a dos victorias por bando y forzando un decisivo quinto encuentro.

Desde la primera entrada, los Cachorros marcaron el ritmo del partido. Con dos outs y corredores en primera y segunda, Ian Happ conectó un poderoso jonrón por el jardín derecho, su segundo de la postemporada, para darle una temprana ventaja de 3-0 a los locales. Nico Hoerner y Kyle Tucker anotaron en la jugada, desatando la euforia de los fanáticos en las gradas.

La ofensiva de Chicago no se detuvo ahí. En la baja de la séptima, Kyle Tucker —adquirido a mitad de temporada— se hizo sentir con su primer cuadrangular de la postemporada, un batazo solitario por el jardín central que amplió la ventaja a 5-0.

Una entrada más tarde, Michael Busch selló la noche con su cuarto jonrón de la serie, otro batazo solitario, esta vez al jardín central, que puso cifras definitivas al marcador.

El picheo de los Cachorros también brilló. El abridor Matthew Boyd limitó a los Cerveceros a dos hits en cuatro episodios y dos tercios. El bullpen se encargó de mantener la blanqueada con autoridad, apagando cualquier intento de reacción de Milwaukee.

El relevista venezolano Daniel Palencia se acreditó la victoria luego de permitir un inatrapable en una faena de una entrada y un tercio.

Con la serie empatada 2-2, ambas escuadras se preparan para un quinto y decisivo juego que definirá quién avanza a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. El ambiente promete ser tenso y emocionante, con todo en juego.

El quinto partido de la serie se realizará el sábado 11 de octubre en el American Family Field de Milwaukee. El vencedor de ese encuentro enfrentará a los Dodgers de Los Ángeles que, más temprano, vencieron a los Phillies de Filadelfia en un emocionante cuarto juego de su Serie Divisional el que se extendió a 11 episodios.

Momentos clave

Baja 1ra

1-1 (2 Outs)

Jonrón

Ian Happ batea jonrón (2) con elevado por el jardín derecho. Nico Hoerner anota Kyle Tucker anota.

MIL 0,CHC 3

Baja 7ma

2-1 (0 Outs)

Jonrón

Kyle Tucker batea jonrón (1) con elevado por el jardín central.

MIL 0,CHC 5

Baja 8va

0-0 (1 Out)

Jonrón

Michael Busch batea jonrón (4) con elevado por el jardín central.

MIL 0,CHC 6