MLB noticias: Jorge Polanco llega a los Mets de Nueva York, sería el reemplazo de Pete Alonso

Panamá/ Los New York Mets han dado un paso crucial en lo que ellos definen como un "remodelamiento" del roster y no una reconstrucción, al llegar a un acuerdo con el estelar Jorge Polanco.

El infielder, conocido por su habilidad como bateador ambidiestro y su excelente desempeño en la postemporada, pactó un contrato de dos años valorado en 40 millones de dólares, según fuentes cercanas a la negociación. El acuerdo aún no ha sido confirmado oficialmente por el club.

Este movimiento, concretado el 13 de diciembre de 2025, llega después de que los Mets se despidieran de íconos de la franquicia como Pete Alonso, Brandon Nimmo y Edwin Díaz. La directiva insiste en que su objetivo sigue siendo construir un equipo de Playoffs.

El Reemplazo de Alonso y la Versatilidad Polanco

Aunque Polanco posee vasta experiencia en segunda base, tercera base y campocorto, los Mets lo han fichado para cubrir una posición casi inédita para él en las Grandes Ligas: la primera base. En efecto, Polanco se convierte en el reemplazo de corto plazo para el icónico Pete Alonso. No obstante, su versatilidad le garantizará tiempo de juego en diversas posiciones alrededor del diamante, además de bateador designado.

El infield titular de los Mets se proyecta ahora con Polanco en primera, Marcus Semien en segunda, Francisco Lindor en el campocorto, y Brett Baty en tercera base. Polanco se une a Semien y al cerrador Devin Williams como las principales adquisiciones de los Mets este invierno.

Resurgimiento Ofensivo y Héroe de Octubre

Polanco, de 32 años, viene de una temporada de resurgimiento con los Mariners en 2025, donde demostró su mejor rendimiento ofensivo desde 2021. Terminó el año con una línea de .265/.326/.495 (OPS de .821), con 26 jonrones y 78 carreras impulsadas.

Su mayor atractivo radica en su capacidad de batear bajo presión. En septiembre, bateó para .329, pero fue en octubre donde brilló con Seattle, conectando dos jonrones clave en el Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana (ALDS) y el hit de oro en el Juego 5 para llevar a los Mariners a la Serie de Campeonato de la AL. Su actuación en la postemporada fue tan impactante que también impulsó dos carreras en el Juego 1 de la ALCS y pegó un jonrón de tres carreras en el Juego 2.

Originario de la República Dominicana, Polanco debutó con los Twins en 2014 y pasó sus primeras 10 temporadas en Minnesota. Al no recibir una oferta calificada de los Mariners, su firma no conlleva ninguna penalización ni compensación de Draft para los Mets.

Con información de MLB

