Serie del Caribe 2026 | Jalisco será sede de este torneo que une a lo mejor de la región

Para los fanáticos del béisbol en el istmo, la noticia es especialmente relevante, ya que la selección de Panamá ha sido formalmente invitada para completar el cuadro de participantes en esta edición.

Panamá/La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) ha hecho un anuncio trascendental para el mundo del deporte rey en la región: la ciudad de Zapopan, en el estado de Jalisco, ha sido designada oficialmente como la sede de la Serie del Caribe 2026.

Este evento, que representa la máxima gloria del béisbol invernal, se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero de 2026, posicionando una vez más a México en el epicentro del diamante caribeño.

Otras noticias: MLB noticias: Jorge Polanco llega a los Mets de Nueva York, sería el reemplazo de Pete Alonso

La decisión de trasladar el torneo a tierras tapatías no fue fortuita. Originalmente, se tenía previsto que la Gran Caracas fuera la anfitriona; sin embargo, tras el retiro de México, Puerto Rico y la República Dominicana de la sede inicial debido a diversos factores logísticos ajenos a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), surgió la necesidad de un nuevo hogar para el certamen. Fue entonces cuando la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LAMP), impulsada por una propuesta de la organización Charros de Jalisco, presentó la candidatura de Guadalajara para asumir la organización del evento, propuesta que fue aprobada por la CBPC.

Para los fanáticos del béisbol en el istmo, la noticia es especialmente relevante, ya que la selección de Panamá ha sido formalmente invitada para completar el cuadro de participantes en esta edición. En total, serán cinco equipos los que se disputarán el trofeo: los campeones de las ligas de México, República Dominicana, Puerto Rico, y se contempla la incorporación del monarca de Venezuela, sumándose el invitado panameño para cerrar el grupo de competidores de alto nivel.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026 | Homenaje a tres leyendas del béisbol en la apertura del campeonato nacional

Con esta designación, México consolida su estatus como un pilar fundamental en la historia del torneo caribeño. Hasta la fecha, el país ha organizado 17 ediciones de la Serie del Caribe, distribuidas en ciudades con una rica tradición beisbolera como Hermosillo (6 ocasiones), Mazatlán (6), Culiacán (2), Mexicali (2) y la propia Guadalajara. El regreso a Jalisco evoca recuerdos de la exitosa edición de 2018, cuando la ciudad demostró su capacidad organizativa y la inmensa pasión de su afición.

La elección de Guadalajara no solo responde a una urgencia de calendario, sino también al reconocimiento internacional de la solidez de su infraestructura deportiva. La CBPC enfatiza que el compromiso de la afición mexicana es un factor que garantiza no solo el éxito en las gradas, sino también un impacto positivo en los ámbitos deportivo, social y económico para la región receptora.

Además de la competencia principal, la CBPC mantiene activos diversos canales de comunicación y herramientas digitales, como su App móvil oficial, donde los seguidores pueden acceder a noticias, estadísticas, calendarios y el sistema de Play by Play. Esto permite que la "Ruta a la Serie del Caribe" sea seguida de cerca por fanáticos de todos los países miembros, incluyendo a Cuba, Curazao (mencionados en el contexto de líderes) y los países participantes fijos.

Otras noticias: MLB noticias: Pete Alonso acuerda contrato millonario con los Orioles de Baltimore

Este cambio de sede subraya la flexibilidad y la unidad de las ligas que integran la Confederación, demostrando que, a pesar de los retos logísticos que puedan surgir, la prioridad es mantener la continuidad y la calidad del Clásico Caribeño. La Serie del Caribe 2026 en Jalisco promete ser una celebración del talento latinoamericano, donde la hospitalidad mexicana y el nivel competitivo de los equipos —incluyendo el invitado Panamá— ofrecerán un espectáculo inolvidable para los amantes del béisbol en todo el mundo.

Para entenderlo mejor, imaginen que la Serie del Caribe es una gran fiesta familiar que se muda de casa a último minuto; aunque el lugar cambie, el entusiasmo de los invitados y la calidad del banquete están garantizados porque el nuevo anfitrión ya ha demostrado antes que sabe cómo organizar la mejor celebración del barrio.

Con información de CBPC