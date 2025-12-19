Béisbol Juvenil 2026 | Homenaje a tres leyendas del béisbol en la apertura del campeonato nacional

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil lo disfrutarás EN VIVO por TVMAX a partir del 3 de enero con el juego Colón vs Coclé desde las 7:00 pm.

Panamá/La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) rendirá un merecido homenaje a tres leyendas coclesanas del béisbol nacional durante la inauguración del 57º Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil, que se pondrá en marcha este 3 de enero. El evento corresponde a la Copa Caja de Ahorros en su versión número 16.

Los exaltados son el estelar "Zurdo de Oro" Darío Agrazal, el receptor David Rivas y el jugador de cuadro interior Benjamín "Ben" Salamín, quienes fueron seleccionados por la Junta Directiva de FEDEBEIS para ser los homenajeados de esta edición 2026.

"Es un gran honor para nuestra Federación seleccionar a tres leyendas de la pelota nacional como lo han sido Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, como nuestros homenajeados para el 2026 en la apertura de la temporada nacional juvenil”, sostuvo su presidente, Jaime Robinson.

Inauguración y fixture de apertura

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arrancará el 3 de enero con el partido inaugural entre Colón y Coclé. El encuentro se disputará en el Estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce a las 7:00 p.m..

Un acto inaugural con presentaciones musicales y culturales dará inicio a la jornada desde las 5:00 p.m.

Otros cinco partidos componen la fecha de apertura, todos programados para las 7:00 p.m.:

Darién vs Panamá Este

Herrera vs Los Santos

Chiriquí vs Veraguas

Occidente vs Bocas del Toro

Metro vs Oeste

Reseña de los homenajeados

Darío Agrazal

Lanzador zurdo oriundo de El Roble, Aguadulce, nacido el 19 de marzo de 1967. Jugó con la Leña Roja de Coclé en categoría juvenil (1984-1985) y posteriormente formó parte del equipo Mayor de Coclé hasta la temporada 2005. Fue pieza clave en el único campeonato mayor obtenido por Coclé en 1987.

Sus números históricos en el béisbol mayor:

958.2 entradas trabajadas

entradas trabajadas 972 ponches propinados

ponches propinados 77 juegos ganados

juegos ganados 46 juegos perdidos

juegos perdidos Solo 2 jonrones permitidos en toda su carrera.

David Rivas

Receptor oriundo de El Cañaveral, Penonomé, nacido el 17 de diciembre de 1964. Figura respetada y parte fundamental de los años dorados del equipo mayor de Coclé, también campeón en 1987.

Sus números para la historia:

Hits: 671

671 Turnos al bate: 1,964

1,964 Promedio de por vida: .341

.341 Carreras anotadas: 379

Benjamín "Ben" Salamín

Pelotero versátil, oriundo de Aguadulce Centro, nacido el 30 de julio de 1955. Destacó en el cuadro interior, principalmente en la segunda base, dejando una huella imborrable en la Leña Roja de Coclé, equipo con el que también se coronó en 1987.

Sus números para la historia:

Hits: 445

445 Turnos al bate: 1,421

1,421 Promedio de por vida: .313

.313 Dobles: 71

Con información de Fedebeis.

