Panameños brillan en México y Venezuela: el béisbol canalero deja huella en las ligas profesionales

Panamá/El béisbol panameño continúa dejando huella fuera de sus fronteras, con actuaciones destacadas en ligas de alto nivel como la Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico y la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

En la temporada 2025, varios peloteros istmeños no solo han visto acción, sino que se han convertido en protagonistas clave para sus organizaciones, confirmando el buen momento del talento canalero en el diamante.

Otras noticias: MLB noticias: El perfil de 14 grandes agentes libres que siguen disponibles en el mercado

En México, uno de los nombres que más resuena es el de Allen Córdoba, quien defiende los colores de los Yaquis de Obregón. El jardinero panameño firmó una sólida campaña ofensiva al disputar 60 juegos, registrando un promedio de bateo de .290, con 67 imparables en 231 turnos.

Córdoba también aportó 50 carreras anotadas, 17 dobles, 3 triples, 1 cuadrangular y 21 carreras empujadas, además de mostrar velocidad e inteligencia en las bases con 22 bases robadas. Su disciplina en el plato quedó reflejada en 32 bases por bolas, consolidándose como una pieza constante en la alineación yaqui.

Otro panameño que brilló en el Pacífico mexicano fue el lanzador Sadrac Franco, integrante de los Jaguares de Nayarit. Franco tuvo un desempeño sobresaliente desde el bullpen, acumulando 17 apariciones, con marca de 2-0 y una notable efectividad (ERA) de 0.83 en 21.2 episodios. Permitió apenas 2 carreras limpias, sin tolerar cuadrangulares, y sumó 11 ponches, además de 3 holds y 7 juegos salvados, números que reflejan su fiabilidad en situaciones de alta presión.

Otras noticias: Béisbol Juvenil 2026: Bocas del Toro, el "Caballo de Troya" que busca sorprender en el campeonato nacional

Mientras tanto, en Venezuela, la presencia panameña también se hizo sentir con fuerza en la LVBP 2025. Con los Bravos de Margarita, el zurdo Abdiel Saldaña tuvo una temporada de alto volumen de trabajo, participando en 11 juegos, con récord de 2-3 y ERA de 4.29. En 50.1 entradas, permitió 44 hits y 24 carreras limpias, pero también mostró su capacidad para dominar con 33 ponches, pese a conceder 26 bases por bolas.

En el mismo conjunto margariteño destacó Jorge García, quien cerró la campaña con marca de 4-2 y efectividad de 4.01 en 51.2 episodios. García toleró 54 imparables y 23 carreras limpias, pero fue consistente en momentos clave, registrando 34 ponches, lo que lo convirtió en una opción confiable dentro del cuerpo de lanzadores.

Finalmente, con los Cardenales de Lara, el panameño Miguel Gómez también vio acción en la temporada. Aunque sus números reflejan una campaña corta, con 5 juegos lanzados y 4.0 entradas, su presencia reafirma la constante exportación de talento canalero hacia una de las ligas más competitivas del Caribe.

Estas actuaciones confirman que el béisbol panameño sigue ganando respeto y protagonismo en escenarios internacionales, con jugadores que dejan el nombre de Panamá en alto tanto en México como en Venezuela, demostrando que el talento del istmo continúa siendo una garantía en el béisbol profesional.

Otras noticias: MLB noticias: Jorge Polanco llega a los Mets de Nueva York, sería el reemplazo de Pete Alonso