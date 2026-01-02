Clásico Mundial 2026 calendario | Conoce los amistosos confirmados para la novena de Panamá

La Selección Nacional de Panamá se medirá a dos históricos de la MLB en Tampa como parte de su preparación para el torneo, que se jugará del 5 al 17 de marzo en San Juan, Puerto Rico.

Panamá/La Selección Nacional de Béisbol de Panamá dio un paso clave en su planificación de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026, al confirmar dos partidos amistosos de alto calibre frente a franquicias emblemáticas de las Grandes Ligas, aprovechando el contexto competitivo del Spring Training en los Estados Unidos.

La novena panameña se medirá a los Yankees de Nueva York el próximo 3 de marzo, mientras que el 4 de marzo enfrentará a los Tigres de Detroit, en compromisos que se disputarán en Tampa, Florida, sede primaveral de ambas organizaciones de la MLB.

Estos encuentros servirán como una prueba de fuego para el cuerpo técnico y los jugadores, que buscarán llegar en ritmo competitivo al evento internacional más importante del béisbol de selecciones.

El objetivo de estos fogueos es claro: afinar detalles tácticos, evaluar el rendimiento individual y colectivo, y medir el nivel del equipo ante rivales acostumbrados a la alta exigencia del béisbol profesional. Enfrentar a equipos como los Yankees y los Tigres representa una oportunidad invaluable para que Panamá ajuste su rotación de lanzadores, fortalezca su ofensiva y consolide su defensa antes del debut mundialista.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará del 5 al 17 de marzo, y Panamá tendrá como sede de la fase de grupos a San Juan, Puerto Rico, una plaza histórica y exigente. La selección canalera integrará el Grupo A, junto a potencias y equipos de alto nivel como Cuba, Canadá, Colombia y la selección anfitriona de Puerto Rico.

Este grupo es considerado uno de los más competitivos del torneo, ya que solo los dos primeros lugares avanzarán a los cuartos de final, lo que obliga a cada selección a maximizar su rendimiento desde el primer juego. En ese contexto, la preparación previa cobra un valor determinante, y los amistosos ante novenas de la MLB permitirán a Panamá llegar con mayor rodaje y confianza.

Además del aspecto deportivo, estos partidos amistosos generan un impacto positivo en lo anímico y mediático. Medirse ante organizaciones de gran tradición internacional refuerza la mentalidad competitiva del grupo y eleva las expectativas de la afición panameña, que sueña con ver a su selección avanzar a las rondas decisivas del torneo.

Con el calendario ya definido, rivales de peso confirmados y una sede exigente como Puerto Rico, la novena de Panamá inicia oficialmente su camino hacia el Clásico Mundial de Béisbol 2026, con el objetivo de competir al más alto nivel, dejar una imagen sólida y seguir consolidando el crecimiento del béisbol panameño en la escena internacional.

