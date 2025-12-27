La Serie del Caribe Jalisco 2026 tiene su calendario oficial

La sede de esta prestigiosa cita será el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco.

Panamá/La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), en conjunto con el Comité Organizador de Jalisco 2026, ha oficializado el cronograma de encuentros para la 68.ª Serie del Caribe, el evento cumbre del béisbol invernal que se llevará a cabo del 1 al 7 de febrero de 2026.

La sede de esta prestigiosa cita será el Estadio Panamericano de los Charros de Jalisco, un escenario con capacidad para 16,500 aficionados que ya cuenta con historial en eventos de élite como el Clásico Mundial de Béisbol y la Serie del Caribe 2018.

Formato y Competidores

El torneo presentará una estructura competitiva que incluye a los equipos campeones de las ligas de República Dominicana, Puerto Rico y Panamá. Una particularidad de esta edición es la doble representación del país anfitrión: México Rojo (campeón de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico) y México Verde (subcampeón del mismo circuito).

La fase preliminar se desarrollará bajo el formato de todos contra todos hasta el jueves 5 de febrero, con dos partidos diarios programados a las 2:00 p.m. y 7:00 p.m. (hora local de Guadalajara).

La Hoja de Ruta de Panamá

La representación de Panamá iniciará su participación con una jornada de descanso el domingo 1 de febrero, día de la inauguración. El debut oficial de la novena panameña será el lunes 2 de febrero contra México Rojo en el segundo turno. El calendario para Panamá continúa de la siguiente manera:

• Martes 3 de febrero: Contra México Verde (primer turno).

• Miércoles 4 de febrero: Contra República Dominicana (primer turno).

• Jueves 5 de febrero: Contra Puerto Rico (primer turno).

Camino a la Gloria

Al concluir la etapa clasificatoria, los cuatro mejores equipos en la tabla de posiciones avanzarán a las semifinales programadas para el viernes 6 de febrero. La organización ha estipulado que, de clasificar un equipo mexicano, este jugará en el horario nocturno. Finalmente, los ganadores de las llaves semifinalistas se enfrentarán en la Gran Final el sábado 7 de febrero a las 7:00 p.m., donde se coronará al nuevo monarca del Caribe.

