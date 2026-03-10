Clima en Panamá: Activan avisos por mar de fondo en el Pacífico y fuertes oleajes en el Caribe

Las autoridades meteorológicas también pidieron precaución ante las sensaciones térmicas elevadas, ya que la exposición prolongada al sol o la realización de actividad física intensa sin medidas de prevención podría provocar golpes de calor.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) informó que para este martes 10 de marzo se prevén condiciones atmosféricas variables en el país, con lluvias aisladas en el Caribe, aumento de nubosidad en sectores del Pacífico durante la tarde y un ambiente cálido con vientos moderados a fuertes.

En la vertiente del Caribe, a lo largo del día se mantendrán incursiones nubosas provenientes del mar Caribe hacia tierra firme, lo que favorecerá un escenario de cielo nublado y parcialmente nublado, acompañado de aguaceros y lluvias intermitentes de forma aislada y dispersa.

Esta mañana se extendió el aviso de vigilancia por fuertes oleajes y vientos en el Caribe hasta el próximo 13 de marzo. Se pronosticó que los fuertes vientos generarán oleajes frecuentes o mar picado, con olas entre 1.5 y 2.5 metros y periodicidades de 8 a 10 segundos.

Le puede interesar: Panamá firma acuerdo Escudo de las Américas; expertos analizan las consecuencias para el Canal

Mientras tanto, en el Pacífico panameño, desde la madrugada y la mañana predominará la poca nubosidad y el cielo despejado, junto con un ambiente cálido y ventoso. Sin embargo, se activó un aviso de vigilancia por mar de fondo en este litoral hasta el próximo 12 de marzo, siendo este el primero de la temporada 2026, con alturas de olas entre 0.8 y 1.8 metros y periodos entre 16 y 20 segundos, por lo que se recomienda seguir el aviso de vigilancia vigente.

Para la tarde se esperan flujos de viento que favorecerán el incremento de la cobertura nubosa, generando cielo parcialmente nublado a nublado y algunos aguaceros sobre Chiriquí, Darién, la comarca Emberá y sectores del sur de Veraguas. En el resto de las provincias de esta vertiente, la nubosidad variará entre parcialmente nublado y poca nubosidad.

El Imhpa también advirtió que continúan las condiciones favorables para la fácil propagación de incendios, por lo que pidió a la población mantenerse atenta al aviso de vigilancia vigente.

En cuanto a temperaturas, las máximas en el país estarán entre 28 °C y 35 °C, mientras que en áreas de la cordillera Central se esperan valores entre 21 °C y 28 °C.

Las autoridades meteorológicas también pidieron precaución ante las sensaciones térmicas elevadas, ya que la exposición prolongada al sol o la realización de actividad física intensa sin medidas de prevención podría provocar golpes de calor, por lo que recomiendan mantenerse hidratados y evitar la exposición directa en horas de mayor radiación.

Respecto al viento, se prevén condiciones ventosas moderadas a fuertes en el istmo panameño, con mayor presencia de vientos intensos en las regiones marítimas y en diversas áreas del país.

Durante la mañana predominarán vientos del norte y noreste, mientras que en la tarde el flujo cambiará, con convergencia de vientos del norte y este con vientos del suroeste en Veraguas y Chiriquí. En Herrera y Los Santos se mantendrán vientos del noreste, mientras que el resto del país tendrá vientos de componente norte.

Las velocidades del viento oscilarán entre 5 km/h y 30 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h.

En cuanto a los índices de radiación UV-B, el país registrará niveles de riesgo de moderado a extremo, con valores entre 5 y 13, lo que podría provocar quemaduras en la piel en un periodo de entre 10 y 45 minutos de exposición directa al sol.

Se mantienen activos avisos de vigilancia por generación y propagación de incendios y alta sensación térmica.

Ante este panorama, el Imhpa reiteró el llamado a la población a seguir las recomendaciones y normas emitidas por los diversos estamentos de seguridad.

También le puede interesar: