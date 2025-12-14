NFL resultados | Patrick Mahomes lesionado y los Chiefs quedan sin opciones de playoffs

Inmediatamente después de su salida de Mahomes, el suplente Gardner Minshew tomó el control de la ofensiva.

Panamá/Los Kansas City Chiefs sufrieron un golpe devastador para sus aspiraciones de Playoffs tras la derrota en Arrowhead ante los Los Angeles Chargers, 16-13 un resultado que decretó su eliminación de la temporada.

La peor noticia, sin embargo, fue la lesión de su estrella, el quarterback Patrick Mahomes.

Otras noticias: NBA resultados | Los Spurs vs Knicks: Final de la Copa 2025 en Las Vegas tras semifinales épicas

El incidente ocurrió el domingo 14 de diciembre, durante el último cuarto del encuentro. Mahomes abandonó el campo visiblemente afectado tras recibir una tacleada desde atrás por parte del defensivo Da'Shawn Hand.

En la acción, el mariscal de campo se dobló la rodilla izquierda, lo que, según los reportes, agravó un problema que ya arrastraba en esa misma articulación. Mahomes fue atendido en el césped por varios minutos antes de ser retirado.

Inmediatamente después de su salida, el suplente Gardner Minshew tomó el control de la ofensiva. Minshew fue rápidamente interceptado por la defensa de Los Angeles, sellando la derrota de Kansas City.

Dado que los Chiefs ya no tienen posibilidades de acceder a los Playoffs de esta campaña, la directiva probablemente no volverá a ver a Mahomes en esta temporada. El club ahora está a la espera del diagnóstico del problema de rodilla para saber si la lesión tendrá serias implicancias de cara al próximo año.

Resultados NFL – Semana 15