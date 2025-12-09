MLB noticias | Wander Franco tendrá nuevo juicio en República Dominicana

El pasado 11 de noviembre la fiscalía dominicana pidió una condena de cinco años de cárcel para Franco.

Santo Domingo, República Dominicana/Una corte dominicana ordenó el martes un nuevo juicio para Wander Franco, beisbolista de las Grandes Ligas sentenciado en primera instancia a dos años de prisión suspendida por abuso sexual de una adolescente.

El pasado 11 de noviembre la fiscalía dominicana pidió una condena de cinco años de cárcel para Franco, pelotero de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas. La defensa, por su parte, solicitó un nuevo juicio al considerar que el proceso presentó irregularidades.

"La corte acogió el recurso presentado por Franco, rechazó el recurso presentado por el Ministerio Público y ordenó la celebración de nuevo juicio, que era lo que estábamos solicitando en el recurso (de apelación)", dijo a la AFP Irina Ventura, abogada de Franco.

La fecha del nuevo juicio aún no se conoce.

El campocorto de 24 años fue condenado en junio, cuando la corte determinó la suspensión de la pena con la condición de que no se acercara "a menores de edad para fines sexuales".

La condena de dos años a prisión suspendida "no existe ahora mismo", agregó la abogada del pelotero.

Franco también había sido condenado a pagar una multa equivalente a 10 salarios mínimos, unos 1.700 dólares.

El Ministerio Público pidió también rechazar parcialmente el recurso de apelación presentado por la madre de la adolescente, quien fue condenada a 10 años de prisión por explotación sexual comercial y lavado de activos.

Al celebrarse un nuevo juicio esta condena también queda sin efecto, indicó Ventura.

En septiembre, Franco fue hospitalizado en un centro médico privado en Santo Domingo por una crisis de salud mental, según informó entonces la policía.

Su último juego en las Mayores de Norteamérica fue el 12 de agosto de 2023.

