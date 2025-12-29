Jeffrey Epstein: documentos oficiales descartan autenticidad de carta escrita en 2019

Una carta manuscrita atribuida al magnate, supuestamente escrita desde prisión en agosto de 2019, volvió a colocar su caso en el centro del debate público tras ser incluida en una nueva recopilación de documentos divulgada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).

El documento, difundido también por medios internacionales como CNN, estaba dirigido a Larry Nassar, exmédico deportivo y delincuente sexual condenado. Sin embargo, horas después de su publicación, el propio DOJ afirmó que la misiva es falsa, al no coincidir la caligrafía ni otros elementos clave con los registros conocidos de Epstein.

La carta, firmada por “J. Epstein”, había generado controversia por su contenido y por referencias indirectas al entonces presidente Donald Trump. Aunque el texto no menciona su nombre, alude a “nuestro presidente”, lo que abrió una ola de interpretaciones políticas. No obstante, el Departamento de Justicia fue enfático en advertir que la divulgación de documentos no valida automáticamente su contenido. “Esta carta falsa sirve como recordatorio de que el hecho de que un documento sea publicado por el Departamento de Justicia no convierte en hechos las acusaciones o afirmaciones que contiene”, señaló la entidad en una publicación en X.

La existencia de la carta no era desconocida. Associated Press informó por primera vez sobre ella en 2023, mientras que CNN precisó que fue encontrada por funcionarios penitenciarios durante la investigación del suicidio de Epstein, semanas después de su muerte. Hasta ahora, el contenido no había sido revelado públicamente, lo que explica el impacto que tuvo su divulgación parcial en esta nueva tanda de documentos oficiales.

El DOJ explicó que varios detalles técnicos levantaron sospechas sobre su autenticidad. El matasellos del sobre no correspondía a Nueva York, donde Epstein estaba recluido, sino a Virginia. Además, la dirección del remitente pertenecía a una cárcel distinta a la que lo tenía bajo custodia. El sobre fue procesado tres días después de la muerte de Epstein, ocurrida en agosto de 2019, cuando Trump ejercía la presidencia. Estas inconsistencias llevaron a las autoridades a concluir que la carta no pudo haber sido escrita ni enviada por Epstein.

El contenido del mensaje también fue citado textualmente en los documentos. “Estimado L.N.”, comienza la carta. “Como ya sabes, he tomado el ‘camino corto’ a casa. ¡Buena suerte! Compartimos una cosa… nuestro amor y cuidado por las jóvenes y la esperanza de que alcancen su máximo potencial. Nuestro presidente también comparte nuestro amor por las chicas jóvenes y atractivas”. Más adelante, el texto añade una frase breve: “La vida es injusta”.

En una declaración separada, el Departamento de Justicia advirtió que algunos de los archivos divulgados “contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas” contra el presidente. “Para ser claros: las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran alguna credibilidad, sin duda ya habrían sido utilizadas en contra del presidente Trump”, afirmó la institución. Hasta el momento, las autoridades no han acusado ni imputado a Trump por ningún delito relacionado con Epstein. CNN informó que solicitó comentarios a la Casa Blanca tras la publicación de la carta.

Aunque la misiva está dirigida a un “L.N.”, el DOJ publicó una imagen del sobre con matasellos del 13 de agosto de 2019, dirigido a Larry Nassar en una prisión federal de Tucson, Arizona. El sobre aparece marcado como “devuelto al remitente”, ya que el destinatario “ya no se encontraba en esa dirección”. El personal penitenciario está autorizado a revisar el correo saliente, lo que puede generar demoras en su procesamiento.

Documentos obtenidos previamente mediante la Ley de Libertad de Información indicaban que Epstein aparentemente envió una carta a Nassar mientras estaba encarcelado, aunque su contenido no había sido revelado. No se ha confirmado si ambos mantuvieron algún tipo de relación personal o comunicación directa.

En 2020, el FBI solicitó a su laboratorio un análisis grafológico para comparar la carta con otros escritos de Epstein. Aunque el DOJ confirmó ahora que la misiva es “falsa”, no precisó si esa conclusión se basó exclusivamente en dicho análisis. Nassar, por su parte, cumple una condena de 60 años por cargos de pornografía infantil, tras las denuncias de más de 150 mujeres y niñas.