Panamá recibe cupo para el béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

WBSC Américas le dio al país un puesto en el evento regional que se realizará en Santo Domingo, República Dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto del próximo año.

Panamá/Panamá recibió uno de los cinco cupos directos que WBSC Américas otorgó para el torneo de béisbol de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se realizarán el próximo año en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.

El entre rector del béisbol en América aprobó la entrega de esas plazas en una reunión extraordinaria de su comité ejecutivo, que se realizó el pasado 15 de noviembre, y lo hizo por unanimidad entre sus miembros. La decisión fue confirmada este lunes al presidente de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), Jaime Robinson.

"Valorando el Ranking de la WBSC (World Baseball & Softball Confederation - Siglas en inglés, se decidió otorgar la clasificación a las siguientes Federaciones Nacionales, siendo México (#3 de América), Puerto Rico (#4 de América), Panamá (#5 de América), Cuba (#6 de America) y Colombia (#8 de América)", plasmó WBSC Américas en un comunicado.

Estos cinco países se unen a República Dominicana, país anfitrión de los Juegos, y Nicaragua, actual campeón centroamericano, al grupo de países participantes en la justa regional. Solo queda un cupo disponible que se definirá en un torneo clasificatorio denominado Copa Caribe de Béisbol que se llevará a cabo en Bahamas del 1 al 9 de diciembre de este año. En ese certamen participarán las selecciones de Curazao, Islas Vírgenes, Bahamas, Sint Maarten y un equipo de la liga afiliada de República Dominicana por confirmar.

La decisión tomada por WBSC Américas se da tras la posposición de la Copa América de Béisbol, que se iba a realizar este mes en Panamá. Dicho torneo iba a entregar cuatro cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe del próximo año, pero en vista de que aún no se ha determinado una nueva fecha para su realización, se determinó entregar las plazas entre los países mejor calificados en el ranking de esa organización.

Los Juegos

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) son un evento multideportivo regional que reúne a atletas de países de Centroamérica, el Caribe y partes de Norte y Sudamérica. Forman parte del ciclo olímpico y son considerados los juegos regionales más antiguos del mundo, pues comenzaron en 1926.

¿Quiénes participan?

Participan más de 30 países y territorios, incluyendo:

México

Cuba

República Dominicana

Puerto Rico

Venezuela

Colombia

Países de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, Honduras, etc.)

Islas del Caribe (Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago, etc.)

Deportes incluidos

El programa deportivo varía en cada edición, pero normalmente incluye:

Atletismo

Natación

Boxeo

Levantamiento de pesas

Gimnasia

Fútbol

Baloncesto

Vela

Lucha

Entre muchos otros (más de 35 deportes generalmente)

Organización

Los juegos son organizados por Centro Caribe Sports (antes ODECABE).

Objetivo

Su propósito es:

Fomentar el deporte y la cultura en la región

Servir como plataforma de desarrollo para atletas que aspiran a Juegos Panamericanos y Olímpicos

Promover la integración regional

Frecuencia

Se realizan cada cuatro años, generalmente un año después de los Juegos Olímpicos.

