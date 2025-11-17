Panamá vs El Salvador| Autoridades dan detalles de operativo de seguridad para el partido de eliminatorias mundialistas

Sintoniza el partido entre Panamá y El Salvador el martes 18 de noviembre a las 8:00 p.m. (previa 6:00 p.m.) por TVMAX,TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de You Tube TVMAX PANAMÁ (solo en el territorio panameño)

Panamá/Estamentos de seguridad tienen preparado un operativo que procure la seguridad de las personas que asistan este martes al estadio Rommel Fernández Gutiérrez para el partido que disputarán las selecciones de Panamá y El Salvador en la última fecha de la Ronda Final en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026.

Unas 21 mil personas se espera que acudan al coliseo de Juan Díaz para ver el partido. Se anunció en conferencia de prensa que las puertas se abrirán a las 4:00 p.m. Cada uno de los fanáticos, niños y adultos, deben tener sus boletos digitales. Además las autoridades hacen un llamado para que se evite la reventa de entradas en las calles.

"No tenemos boletos impresos, no tenemos boletería, no hay taquilla en el Estadio Rommel Fernández", recalcó Carolina Joly, encargada de la logística por parte de la Federación Panameña de Fútbol. "Hay más de 21 mil boletos ya en la calle... eviten la reventa para que no pasen un mal rato".

Por otra parte, se anunció que habrán tres anillos de seguridad alrededor del Rommel Fernández que se dividirán de la siguiente manera: el anillo 3 — que compone las áreas externas y estaciones del tren —; el anillo 2 — que consiste en filtros de acceso para los asistentes—; y el anillo 1 que está destinado al control de acceso de personas con filtros diferenciados para VIP y proveedores.

Se han dispuesto para este partido más de mil agentes de seguridad tanto de la Policía Nacional como de carácter privado. Unos 867 policías estarán presentes en el coliseo y a ellos se les unirán 300 miembros de la seguridad privada.

Además se procurará una movilidad fluida y segura para los fanáticos, por parte de 50 unidades de la policía del tránsito.

"La Policía Nacional a través de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito tiene preparada todas sus capacidades y sobre todo integrarlas o articularla con aquellas instituciones de emergencia y de seguridad con el único objetivo o fin de garantizar la movilidad el día de mañana", explicó Eduardo Huertas, subcomisionado jefe de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) de la Policía Nacional.

Los representantes de los estamentos de seguridad señalaron que también están listos para proteger a las personas en caso de que se den festejos masivos si hay una clasificación de la Selección de Panamá al Mundial 2026.

Artículos prohibidos

Las personas que vayan al estadio no podrán ingresar si portan los siguientes artículos:

Extensiones para selfies.

Paraguas.

Armas de fuego con o sin permiso.

Banderas con estandartes.

Papel higiénico (que se lanza al interior del estadio).

Elementos considerados peligrosos o que puedan generar conflicto.

El pitazo inicial del encuentro entre panameños y salvadoreños está programado para darse a las 8:05 p.m. (hora panameña).

