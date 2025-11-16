Panamá vs El Salvador | Conoce las bajas de la 'selecta' para el partido de eliminatoria Concacaf

Sintoniza el partido de la Selección de Panamá ante El Salvador el 18 de noviembre, a las 8:00 p.m. por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ (solo en Panamá).

Panamá/La Selección de El Salvador se prepara para visitar este martes 18 de noviembre el estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde enfrentará a Panamá en el cierre de la eliminatoria de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

Aunque la Selecta ya está eliminada, ubicada en el cuarto puesto del Grupo A con 3 puntos, su presentación será clave en el desenlace del grupo, pues Panamá —con 9 puntos— necesita una victoria contundente para soñar con el boleto directo al Mundial.

Sin embargo, el conjunto dirigido por el entrenador Hernán Darío Gómez afrontará este compromiso en condiciones complicadas. La Selecta acumula cuatro ausencias sensibles que han generado preocupación en el cuerpo técnico y que obligarán a reorganizar la estructura del equipo.

Los jugadores Bryan Gil, Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos y Nathan Ordaz no estarán disponibles para este último partido. Estas bajas afectan directamente la generación ofensiva, la profundidad por bandas y la capacidad de recambio, elementos clave para enfrentar a una Panamá que llegará con la obligación de proponer desde el primer minuto.

El atacante salvadoreño Nathan Ordaz explicó las razones de su salida temporal de la selección de El Salvador, justo antes del choque eliminatorio de Concacaf ante Panamá el martes 18 de noviembre.

“Hablé con el cuerpo técnico sobre un compromiso muy importante en mi vida personal y en mi carrera deportiva, y estoy verdaderamente agradecido por su comprensión y por darme permiso para atenderlo”, escribió.

Pese a su ausencia, Ordaz reafirmó su compromiso absoluto con la Selecta:

“Mi prioridad siempre será la selección nacional, y tomo cada convocatoria con orgullo y responsabilidad. Siempre estaré listo para representar a mi país y dar mi máximo”.

La falta de estos futbolistas golpea al equipo salvadoreño en un momento donde buscaban cerrar la eliminatoria con una imagen competitiva. El técnico “Bolillo” Gómez tendrá que apostar por variantes poco habituales y ajustar su planteamiento para intentar resistir a un rival que no solo juega en casa, sino que también enfrentará el duelo con un estadio repleto y un ambiente cargado de tensión y esperanza mundialista.

En el partido disputado en el Estadio Cuscatlán, la Selecta cayó 0-1 ante Panamá con un gol de José Fajardo, un resultado que marcó la tendencia de ambos equipos en esta fase final de la eliminatoria. Ahora, con menos herramientas disponibles y con la eliminación consumada, El Salvador buscará cerrar su participación dando batalla y complicando las aspiraciones panameñas.

Para Panamá, el partido es de vida o muerte; para El Salvador, es la oportunidad de cerrar con dignidad y demostrar que, pese a las ausencias, pueden competir hasta el último minuto.

