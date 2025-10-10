EN VIVO| El Salvador vs Panamá: Eliminatorias Concacaf por TVMAX, TVN, TVN Pass, TVN Radio 96.5 fm y YouTube

El Salvador/Un partido clave se juega sobre el césped del Estadio Cuscatlán. Las selecciones de Panamá y El Salvador miden fuerzas en un cotejo del Grupo A de la Ronda Final en las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 que puedes ver por TVMAX y TVN Pass. Al igual que por las señales de TVN, TVN RADIO 96.5 fm y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Horas antes de este encuentro, el técnico de la selección panameña Thomas Christiansen manifestó que este juego es importante ya que ambos conjuntos necesitan ganarlo. Por el lado de Panamá, los tres puntos le meten en la pelea por la clasificación a la próxima Copa del Mundo y por parte de El Salvador, el triunfo les afianza en el camino a la próxima cita mundialista.

“Es nuestra obligación ganar... pero también la de El Salvador, ya que un empate nos deja un poco cojo a los dos”, expresó el entrenador hispano-danés en la conferencia de prensa realizada el día anterior al cotejo.

Actualmente, Panamá se ubica en el tercer lugar de la clasificación en el Grupo A con dos puntos, esto como resultado de sus empates ante Surinam (0-0) y Guatemala (1-1) los días 4 y 8 de septiembre. Un puesto más arriba se encuentra El Salvador que tiene tres puntos tras vencer a los guatemaltecos (1-0) y perder frente a los surinameses (1-2).

Sigue los detalles de este partido en este minuto a minuto para que no te pierdas de nada de lo que ocurra.

Capitanes ausentes

Ninguno de los dos equipos contará con los jugadores que se desempeñan como capitanes.

Panamá no podrá contar con Aníbal Godoy por acumulación de tarjetas amarillas. En tanto que El Salvador no tendrá en la cancha a Henry Romero por lesión.

Godoy, quien forma parte de la convocatoria panameña, estará disponible para jugar el partido ante Surinam del martes 14 de octubre. Sin embargo Romero tiene una rodilla lesionada.

El Salvador también tiene otros cuatro lesionados que son Harold Osorio, Bryan Tamacas, Diego Flores y Jorge Cruz.

Historia particular

Panamá y El Salvador se han enfrentado en 49 ocasiones. En esos duelos, los panameños acumulan 19 victorias sobre 17 de los salvadoreños con 13 empates. Además se marcaron un total de 136 goles (69 de Panamá y 67 de El Salvador).

En las eliminatorias mundialistas, ambas selecciones se han enfrentado 12 veces, seis de ellas en el Estadio Cuscatlán, donde El Salvador ha obtenido la victoria en todas esas oportunidades.

Los resultados entre Panamá y El Salvador en el Cuscatlán durante el torneo clasificatorios son los siguientes:

1 de agosto de 1976 (Eliminatorias al Mundial Argentina 1978) : El Salvador 4-1 Panamá

: El Salvador 4-1 Panamá 5 de octubre de 1980 (Eliminatorias al Mundial España 1982) : El Salvador 4-1 Panamá

: El Salvador 4-1 Panamá 10 de noviembre de 1996 (Eliminatorias al Mundial Francia 1998) : El Salvador 3-2 Panamá

: El Salvador 3-2 Panamá 18 de agosto de 2004 (Eliminatorias al Mundial Alemania 2006) : El Salvador 2-1 Panamá

: El Salvador 2-1 Panamá 22 de junio de 2008 (Eliminatorias al Mundial Sudáfrica 2010) : El Salvador 3-1 Panamá

: El Salvador 3-1 Panamá 7 de octubre de 2021 (Eliminatorias al Mundial Catar 2022): El Salvador 1-0 Panamá

El juego de este viernes será el número 50 entre panameños y salvadoreños y el número 13 en eliminatorias mundialistas.