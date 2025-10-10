El Salvador vs Panamá| Eric Davis juega su partido 100 con la 'Sele'
Panamá/El defensor Eric Davis jugó ante El Salvador su partido 100 con la Selección de Panamá. Esto lo afirmó la Federación Panameña de Fútbol a través de sus redes sociales.
Davis, quien alineó como titular por el combinado canalero, concretó la centena de juegos en el partido de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 que se disputa en el Estadio Cuscatlán.
El jugador del Plaza Amador, en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), llega a una cifra que ha sido alcanzada por algunos jugadores emblemáticos del equipo panameño como por ejemplo Gabriel 'Gavilán' Gómez, quien jugó en el Mundial Rusia 2018, y Aníbal Godoy, actual capitán que está ausente de este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.
Perfil
Datos Personales
- Nombre completo: Eric Javier Davis Grajales
- Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1991
- Lugar de nacimiento: Colón, Panamá
- Altura: ~1,80 m
Selección Nacional
- Debut con la selección mayor: 2010
- Ha participado en torneos importantes, incluyendo la Copa Mundial de la FIFA 2018.
- Acumula muchos partidos; hasta recientemente cerca de los 100 encuentros (caps) con la selección.
- Ha marcado siete goles como internacional.