El Salvador vs Panamá| Eric Davis juega su partido 100 con la 'Sele'

Panamá/El defensor Eric Davis jugó ante El Salvador su partido 100 con la Selección de Panamá. Esto lo afirmó la Federación Panameña de Fútbol a través de sus redes sociales.

Davis, quien alineó como titular por el combinado canalero, concretó la centena de juegos en el partido de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 que se disputa en el Estadio Cuscatlán.

El jugador del Plaza Amador, en la Liga Panameña de Fútbol (LPF), llega a una cifra que ha sido alcanzada por algunos jugadores emblemáticos del equipo panameño como por ejemplo Gabriel 'Gavilán' Gómez, quien jugó en el Mundial Rusia 2018, y Aníbal Godoy, actual capitán que está ausente de este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

Perfil

Datos Personales

Nombre completo: Eric Javier Davis Grajales

Fecha de nacimiento: 31 de marzo de 1991

Lugar de nacimiento: Colón, Panamá

Altura: ~1,80 m

Selección Nacional