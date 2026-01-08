Alcaldía de Panamá realiza acto de homenaje a los Mártires del 9 de Enero y realiza actividad con jóvenes

Durante el acto, se destacó que el homenaje a los Mártires no debe limitarse a una fecha , sino que debe reflejarse cada día , honrando los valores de identidad nacional, soberanía y autonomía que hoy disfruta el país, fruto del sacrificio de aquellos jóvenes.

Ciudad de Panamá/En la avenida de los Mártires, la Alcaldía de Panamá y la Asociación Centinela del Canal realizaron un acto conmemorativo para recordar y mantener viva la gesta patriótica del 9 de enero de 1964.

Cada año, en estas fechas, surgen críticas por el estado de algunos monumentos que rinden homenaje a los estudiantes que encabezaron esta lucha histórica, la cual no se limitó únicamente al 9 de enero, sino que se extendió durante los días 10, 11 y 12 de enero de 1964.

En esta ocasión, se han desarrollado trabajos de mantenimiento en el monumento, así como mejoras en su entorno. El alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, explicó que estas labores no se realizan únicamente en fechas conmemorativas, sino que forman parte de un plan de mantenimiento periódico, que incluye el cambio de la bandera cada tres meses, elemento central del monumento.

"Al embellecer esto, se vuelve un atractivo turístico", dijo Mizrachi.

Además, se ejecutan trabajos de restauración en el puente peatonal, con mejoras en la infraestructura y en el sistema de luminarias, con el objetivo de preservar el sitio y convertirlo en un punto de interés histórico, cultural y turístico, tanto para los panameños como para los visitantes extranjeros.

Durante el acto, se destacó que el homenaje a los mártires no debe limitarse a una fecha, sino que debe reflejarse cada día, honrando los valores de identidad nacional, soberanía y autonomía que hoy disfruta el país, fruto del sacrificio de aquellos jóvenes.

Las actividades incluyen una vigilia y la colocación de ofrendas florales, como antesala a los actos protocolares que se desarrollarán este 9 de enero.

En el marco de esta fecha, se realizó un conversatorio educativo en el que participaron estudiantes de la República de Haití.

Rimsky Sucre, uno de los jóvenes que participó directamente en la gesta patriótica del 9 de enero, compartió su testimonio con el objetivo de mantener viva la memoria histórica y transmitir a las nuevas generaciones los hechos desde la voz de quienes los vivieron.

Sucre relató los acontecimientos de forma cronológica, destacando detalles que, a su juicio, no siempre se abordan en las aulas de clase, y subrayó la importancia de que la historia nacional sea contada más allá de los libros.

El testigo de la gesta señaló que, contrario a lo que muchas veces se piensa, la juventud actual no está desconectada de los temas nacionales, sino que muestra una mayor sensibilidad frente a asuntos como los derechos humanos y la protección del medio ambiente. En este conversatorio también participó el expresidente Aristides Royo.

