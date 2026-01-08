Operación Odiseo deja 38 personas aprehendidas en Chiriquí

Las autoridades detallaron que el pie de fuerza fue reforzado a más de 800 agentes, luego de que agentes originarios de Chiriquí, que laboran en otras zonas del país, permanecieran en la provincia para fortalecer el operativo.

Chiriquí/Un total de 38 personas fueron aprehendidas en Chiriquí durante el desarrollo de la operación Odiseo, según informó la Cuarta Zona Policial.

De acuerdo con las autoridades, 24 de las aprehensiones se realizaron mediante oficios emanados por las instancias competentes. Además, una persona que mantenía una condena pendiente fue capturada y trasladada de inmediato al centro penitenciario de Chiriquí.

Entre los delitos que se buscan combatir con este operativo se encuentran el pandillerismo, la posesión ilegal de armas de fuego y los delitos relacionados con drogas.

El jefe de esta zona policial explicó que el pie de fuerza fue reforzado a más de 800 agentes, luego de que agentes de Chiriquí, que laboran en otras zonas del país, permanecieran en la provincia para fortalecer el operativo.

Como parte de las acciones desarrolladas, en el distrito de Gualaca se logró la retención de un vehículo que transportaba reses, cuyos conductores y presuntos propietarios no pudieron justificar el traslado del ganado, por lo que los animales quedaron a órdenes de las autoridades competentes.

La Policía indicó que estos operativos incluyen puntos de control y patrullajes territoriales, con el objetivo de prevenir hechos delictivos y contrarrestar la delincuencia, especialmente en barriadas consideradas como áreas rojas, principalmente en el distrito de David.

