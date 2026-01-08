Copa Airlines reanuda vuelos entre Panamá y Caracas a partir del 13 de enero

Ciudad de Panamá/Copa Airlines anunció este jueves el reinicio de sus operaciones aéreas entre la Ciudad de Panamá y Caracas, Venezuela, tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

La aerolínea panameña retomará su servicio diario a partir del martes 13 de enero de 2026, con el vuelo CM224, que saldrá de Panamá a las 9:03 a.m. y arribará a Caracas a las 12:22 p.m. El regreso se realizará con el vuelo CM222, despegando de Caracas a la 1:32 p.m. y llegando a Panamá a las 3:01 p.m.

Además, desde el viernes 16 de enero, Copa Airlines incorporará un segundo vuelo semanal, inicialmente programado entre tres y cuatro frecuencias por semana hasta el 19 de febrero. A partir del 20 de febrero, este segundo servicio pasará a operar también de forma diaria.

Los horarios del segundo vuelo serán los siguientes:

CM225 : Salida desde Panamá a las 11:36 a.m. , llegada a Caracas a las 3:01 p.m.

: Salida desde Panamá a las , llegada a Caracas a las CM223: Salida desde Caracas a las 4:11 p.m., llegada a Panamá a las 5:40 p.m.

La compañía instó a los pasajeros con viajes programados hacia o desde Venezuela a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y a verificar el estado de sus vuelos en copa.com o mediante la aplicación móvil de la aerolínea.

Este restablecimiento de rutas refuerza el rol de Copa Airlines como conectador clave en América Latina y responde a la demanda de conectividad entre Panamá y Venezuela tras meses de interrupciones parciales por restricciones aéreas.