Atlapa, sede del Verano Auto Show 2026 del 12 al 15 de marzo

El Verano Auto Show 2026 es organizado por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), 75 años moviendo a Panamá .

Ciudad de Panamá, Panamá/La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) realiza el Verano Auto Show 2026, un evento que reune a diversas marcas del sector automotriz y que se lleva a cabo del 12 al 15 de marzo en el Centro de Convenciones Atlapa.

La exhibición busca acercar al público a las distintas alternativas disponibles en el mercado automotriz, presentando modelos diseñados para diferentes estilos de vida, desde vehículos urbanos y familiares hasta camionetas y opciones orientadas a la aventura.

Con el lema “Tenemos un auto para todos tus trips”, el evento permite a los asistentes conocer de cerca las nuevas propuestas del sector, comparar opciones y explorar vehículos que se adapten a sus necesidades de movilidad.

El Verano Auto Show 2026 cuenta con entrada gratuita en los siguientes horarios:

Jueves 12 y viernes 13 de marzo: 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

2:00 p.m. a 8:00 p.m. Sábado 14 de marzo: 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

12:00 p.m. a 9:00 p.m. Domingo 15 de marzo: 12:00 p.m. a 7:00 p.m.

Durante cuatro días, Atlapa se convierte en un punto de encuentro para entusiastas del automovilismo, compradores potenciales y familias que deseen conocer las últimas novedades del sector.

El evento busca ofrecer una experiencia accesible para todo público, permitiendo explorar distintas opciones de vehículos en un solo lugar.

El Verano Auto Show 2026 es organizado por la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), 75 años moviendo a Panamá.