Alcaldía de Panamá inicia recuperación de ‘playita’ en el Casco Antiguo

Ciudad de Panamá/Con el objetivo de recuperar espacios públicos y promover el turismo interno, este jueves se llevó a cabo una jornada de limpieza conjunta en una de las llamadas “playitas” del centro de la ciudad, con la participación de la Alcaldía de Panamá y estamentos de seguridad.

Se trata de un proyecto impulsado por el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, quien en días recientes ha promovido el uso de este espacio como una alternativa recreativa tanto para panameños como para turistas, además de un punto para fomentar el emprendimiento local. La iniciativa arrancó formalmente con esta limpieza y, según lo previsto, podría estar lista para finales del mes de enero.

La playita está ubicada entre el Parque Quinto Centenario, en la entrada del Casco Antiguo, y las inmediaciones de la Presidencia de la República, una zona estratégica que, de concretarse el proyecto, ofrecería una nueva postal urbana de la ciudad.

Mizrachi adelantó que, una vez habilitado el espacio, se establecerán normas claras que deberán cumplir todos los visitantes, principalmente por razones de seguridad. Entre ellas, se contempla la prohibición de ocupación de la playa en horarios nocturnos, así como la restricción del ingreso de alimentos, bebidas y neveritas portátiles.

“El municipio de Panamá no maneja playas, entonces estamos definiendo el sistema operativo y vamos a poner reglas bastante simples. Bajo oscuridad no se admite ocupación en la playa, no se admite ni comida ni bebidas, mucho menos el ingreso de cooler. A cambio, vamos a incentivar el consumo de los microempresarios que vamos a poner cercanos”, explicó el alcalde.

Detalló además que los emprendedores serán organizados de forma especializada para ofrecer una experiencia ordenada y atractiva.

“No es que cada uno se va a ‘canibalizar’, sino que tú vas a ser el profesional en el pescado frito, tú solo te vas a dedicar a las fritangas. Así se crea una experiencia de turismo interno, pero también para el turista que viene a Panamá y no se esperaba una playa. Ahora la postal de Panamá cambió”, sostuvo.

El alcalde también destacó los avances logrados en corto tiempo: “Yo no podía creer una foto que mandaron, en donde apenas en 48 horas hemos limpiado esa playita”.

Esta iniciativa forma parte del plan de la Alcaldía de Panamá para la recuperación y revalorización de espacios públicos, con miras a ofrecer entornos más seguros, limpios y atractivos para la convivencia ciudadana y el desarrollo económico local.

Con información de Meredith Serracín