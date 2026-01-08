Alcaldía de Panamá trabaja en adecuar la movilidad peatonal frente al Hospital Santo Tomás

Esta iniciativa se desarrolla mediante una donación internacional que busca mejorar la movilidad peatonal para así crear nuevas rutas urbanas para las zonas de alta circulación.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá se encarga de los nuevos avances de ejecución del proyecto Ramp-Up, una iniciativa que está enfocada en mejorar la accesibilidad peatonal y el entorno urbano, con trabajos visibles en el área de la Plaza 5 de Mayo y frente al Hospital Santo Tomás, uno de los puntos con mayor tránsito de peatones en la ciudad.

Estos proyectos se desarrollan a través de una donación internacional en especie de la fundación Ramp-Up, con sede en Islandia, financiada por el filántropo tecnológico Jack Dorsey, segun informo el Municipio capital, la iniciativa no contempla la transferencia ni el manejo de recursos financieros por parte de la Alcaldía, lo que representa un modelo innovador de cooperación internacional para el desarrollo de infraestructura urbana.

La Ramp-Up cuenta con experiencia comprobada en accesibilidad, con cerca de 2,000 rampas construidas en Islandia, orientadas a facilitar la movilidad de personas con discapacidad, adultos mayores y peatones en general, ya que en Panamá, la ejecución del proyecto se realiza de forma interna por parte de la Alcaldía, garantizando el control técnico, la calidad de las obras y la transparencia en cada fase del proceso.

Estas labores se están realizando frente al Hospital Santo Tomás, donde se construyen rampas que permiten una conexión más segura y continua entre las aceras y los cruces peatonales, ya que, de acuerdo con las autoridades municipales, las próximas fases del proyecto priorizarán zonas altamente peatonalizadas, con el objetivo de consolidar rutas más accesibles y funcionales.

Las intervenciones beneficiarán de manera directa a personas con movilidad y visibilidad reducida, adultos mayores y familias, contribuyendo a una ciudad más inclusiva y equitativa, donde el espacio público responda a las necesidades de todos los ciudadanos.

