Alcaldía de Panamá dio inicio a los procesos de actualización de datos de los contribuyentes

Los funcionarios del Municipio de Panamá se encargan de atender a los contribuyentes durante el proceso de actualización de datos.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá dio inicio este lunes 5 de enero al proceso de actualización de datos de los contribuyentes, con el objetivo de mantener un registro actualizado de las personas naturales y jurídicas inscritas en el municipio.

Este procedimiento, que se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, es totalmente gratuito y puede realizarse de lunes a viernes en el Departamento de Servicio al Contribuyente, ubicado en la planta baja del edificio Hatillo, en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., así como en la Cinta Costera, en el Espacio del Emprendedor, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., donde se habilitó un correo electrónico inscripciondenegocios@pty.gob.pa para el envío de cualquier información requerida con el proceso.

Durante la jornada, los contribuyentes deberán reportar trámites como cambio de RUC, actualización del representante legal, modificación de razón social o comercial, actualización de domicilio, número de aviso de operaciones, así como cambios y actualizaciones de documentos de identidad, entre ellos pasaporte y cédula.

De acuerdo con la Alcaldía de Panamá, informo que se mantendrán las actualizaciones de los datos que son fundamentales para cumplir con las normativas municipales, para acceder a descuentos en el pago de la anualidad, para evitar sanciones, facilitar trámites vehiculares, realizar gestiones comerciales y solicitar el paz y salvo municipal.

La actualización permite mejorar la comunicación entre el municipio y los contribuyentes, mediante el envío de recordatorios de declaraciones juradas, avisos de cobros, moratorias y nuevas disposiciones municipales, los cuales se remiten directamente al correo electrónico registrado. Este requisito también es indispensable para acceder a la plataforma Alcaldía Digital, que exige la vigencia del perfil del usuario.

Las autoridades municipales exhortaron a los contribuyentes a realizar el trámite dentro del plazo establecido, a fin de evitar inconvenientes administrativos para así mantener sus obligaciones al día.

