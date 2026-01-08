San Miguelito estrena plataforma con inteligencia artificial para reforzar la vigilancia del dengue

La iniciativa, impulsada por la Región de Salud de San Miguelito, permitirá a la población reportar criaderos de mosquitos y casos sospechosos de dengue de forma directa y sencilla, utilizando WhatsApp como canal principal.

San Miguelito, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha en San Miguelito un plan piloto de la plataforma "Vanessa", una herramienta digital basada en inteligencia artificial que busca fortalecer la vigilancia epidemiológica y la participación comunitaria en la prevención del dengue y otras arbovirosis.

La iniciativa, impulsada por la Región de Salud de San Miguelito, permitirá a la población reportar criaderos de mosquitos y casos sospechosos de dengue de forma directa y sencilla, utilizando WhatsApp como canal principal. Durante el lanzamiento, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, explicó que en su primera fase "Vanessa" funcionará como un asistente virtual tipo "bot", al que los ciudadanos podrán acceder a través de la plataforma de mensajería instantánea.

El plan piloto tendrá una duración inicial de seis meses, entre enero y junio de 2026, y forma parte de un modelo de implementación por fases, que permitirá evaluar su impacto y ampliar su alcance progresivamente, según los resultados y la capacidad operativa del sistema de salud.

Por su parte, Ana Rivieré Cinamond, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Panamá, destacó que el uso de nuevas tecnologías busca involucrar activamente a la comunidad en la identificación de criaderos de mosquitos.

En tanto, la directora de la Región de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella, subrayó que el proyecto se apoya en una articulación interinstitucional y comunitaria, que integra a los equipos de Control de Vectores, Saneamiento Ambiental, Epidemiología y Promoción de la Salud, así como a gobiernos locales, universidades, aliados estratégicos, líderes comunitarios y grupos organizados.

Reportes con geolocalización y evidencia

Para realizar reportes, la ciudadanía puede escribir al número de WhatsApp 6781-7409, desde donde la plataforma recibirá información que incluirá texto, fotografías y geolocalización. Estos datos permitirán consolidar información en tiempo real, facilitando el monitoreo, análisis y toma de decisiones basadas en evidencia por parte de las autoridades sanitarias.

El Ministerio de Salud reiteró el llamado a la ciudadanía y a los actores locales a sumarse a esta iniciativa, promoviendo una cultura de prevención y acción temprana frente al dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. En el acto de lanzamiento participaron autoridades de salud, representantes de la OPS y personal técnico de la Región de Salud de San Miguelito.

Con información de Jorge Quirós