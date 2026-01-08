Bebés nacidos en Ciudad Salud contarán con brazaletes electrónicos de identificación

Se trata de colocar brazaletes electrónicos con chip tanto a la madre como al bebé, permitiendo una identificación permanente y evitando cualquier tipo de confusión.

Ciudad de Panamá, Panamá/Autoridades de salud realizaron este martes un recorrido por el Hospital Materno Fetal y Neonatal de Ciudad Salud, instalación que cumple un año de funcionamiento tras el traslado de los servicios desde el Hospital Pediátrico hacia este moderno complejo hospitalario.

Durante la visita, se informó que la atención de nacimientos se ha triplicado desde su mudanza, debido principalmente a la mayor capacidad y amplitud de las áreas, así como a la incorporación de equipos innovadores para la atención de partos y el cuidado integral de las madres.

Las autoridades también mostraron los servicios de laboratorio que operan dentro del hospital y presentaron un plan piloto de identificación electrónica de recién nacidos, el cual busca reforzar la seguridad y el control de los bebés desde el momento de su nacimiento.

El director médico del hospital, Ricardo Mastellari, explicó que el sistema consiste en la colocación de brazaletes electrónicos con chip tanto a la madre como al bebé, permitiendo una identificación permanente y evitando cualquier tipo de confusión. Detalló que, en esta fase inicial, el plan piloto garantiza la correcta identificación madre-bebé cada vez que el recién nacido sea movilizado dentro del hospital.

Asimismo, adelantó que el proyecto contempla una segunda etapa en la que el sistema permitirá dar seguimiento al recorrido del bebé dentro del hospital, registrando su traslado a áreas como radiología o laboratorio, con el fin de mantener un control completo de cada movimiento.

De acuerdo con los datos oficiales, desde el traslado a Ciudad Salud se han registrado aproximadamente 6 mil nacimientos. Además, se reportó un aumento significativo en la capacidad de atención de la sala de neonatología, que pasó de contar con 40 incubadoras en el antiguo complejo hospitalario a unas 100 disponibles en la actualidad.

Las autoridades también destacaron el fortalecimiento del sistema de referencia y traslado de recién nacidos con condiciones de mayor complejidad, quienes ahora son atendidos en este centro especializado, consolidando al Hospital Materno Fetal y Neonatal de Ciudad Salud como un punto clave para la atención materno-infantil en el país.

Con información de Kayra Saldaña