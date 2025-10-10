EN VIVO Surinam vs Guatemala por TVMAX eliminatoria Concacaf

Panamá/Esta tarde se juega un partido clave del Grupo A de las Eliminatorias de la Concacaf, cuando Surinam reciba a Guatemala en un choque cargado de emociones y necesidad de puntos.

El encuentro será transmitido por TVMAX, llevando toda la pasión del fútbol internacional hasta los hogares panameños.

El conjunto local, Surinam, llega como líder del grupo con 4 puntos, mostrando un fútbol sólido y efectivo en sus dos primeras presentaciones. Por su parte, Guatemala buscará reaccionar, ya que ocupa el último lugar con solo 1 punto, por lo que este compromiso representa una oportunidad vital para mantenerse con vida en la lucha por la clasificación rumbo al Mundial 2026.

Ambas selecciones prometen ofrecer un partido intenso, con Surinam buscando afianzarse en la cima y Guatemala decidida a romper la mala racha. La afición podrá disfrutar cada detalle de este enfrentamiento decisivo en exclusiva por TVMAX, con la mejor cobertura y análisis del fútbol de la región.

GUATEMALA ANTE SURINAM: UNA RIVALIDAD HISTÓRICA MARCADA POR LA DOMINACIÓN CHAPINA EN EL CAMINO AL MUNDIAL

La inminente confrontación entre Surinam y Guatemala en las clasificatorias de Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA marca apenas la segunda vez que se encuentran en esta fase del torneo.

Sin embargo, este choque se convierte en el cuarto enfrentamiento histórico en cualquier competición, con un registro que apunta consistentemente a favor de los guatemaltecos. La serie histórica, compuesta por 3 juegos disputados hasta la fecha, refleja la superioridad de Guatemala, que ostenta 2 victorias y 1 empate, sin haber conocido la derrota jamás ante Surinam en eliminatorias.

El balance goleador general es 7 goles para Guatemala frente a 4 anotados por Surinam.

El único punto que Surinam ha logrado rescatar de esta rivalidad ocurrió hace dos décadas. Fue un empate 1-1 el 12 de junio de 2004, durante las clasificatorias rumbo a Alemania 2006. Aquel partido se disputó en el estadio André Kamperveen de Paramaribo (SUR), y los goles fueron obra de Dennis Purperhart para el equipo local, y Guillermo “pando” Ramírez por la selección guatemalteca.

La cita más importante entre ambas naciones ocurrió hace 48 años, en una Ronda final de clasificatorias de Concacaf. Fue en la Jornada 1 de la Hexagonal para el Mundial Argentina 1978, celebrada el 8 de octubre de 1977 en el estadio Universitario de Monterrey (MEX).

Guatemala se impuso 3-2 en un vibrante encuentro que incluyó una remontada incluida. Surinam se había adelantado con tantos de Edwien “wiene” Schal y Delano Rigters, pero la respuesta guatemalteca llegó con un doblete decisivo de Félix McDonald y una anotación de Mario Alfaro. En cuanto a los máximos artilleros históricos de esta serie en eliminatorias, Carlos Ruíz y Félix McDonald lideran por Guatemala, ambos con 2 goles.

Este próximo partido será el número 23 para Surinam enfrentando a selecciones de Centroamérica en las clasificatorias mundialistas, una estadística que subraya sus dificultades regionales. El historial contra Centroamérica es desalentador: 17 derrotas, 3 empates y solo 2 victorias.

Los únicos triunfos de Surinam se dieron ambos contra El Salvador, y habían pasado 56 años desde su última victoria ante un rival centroamericano antes del 8 de septiembre de 2025. El primer triunfo de Surinam contra El Salvador (4-1) fue en 1968 e incluyó goles de Jules Lagadeau (doblete).

