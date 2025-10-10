El Salvador vs Panamá | Las 5 razones por las que la sele debe ganar hoy en el Cuscatlán

Panamá/La selección nacional de Panamá se enfrenta hoy, 10 de octubre, a su prueba de fuego en la eliminatoria de CONCACAF rumbo al Mundial 2026: el crucial duelo ante El Salvador en el Estadio Cuscatlán.

Con solo dos puntos sumados en los primeros dos partidos, el equipo de Thomas Christiansen ya no tiene margen de error.

Una victoria no solo enderezaría el rumbo en el Grupo A, sino que serviría como una inyección de moral y un mensaje de autoridad. Aquí están las cinco razones ineludibles por las cuales Panamá está obligada a ganar hoy:

1. La Tabla Exige Reacción Inmediata

Con Surinam (4 pts.) y El Salvador (3 pts.) por encima de Panamá (2 pts.), la victoria es la única forma de que la "Rojita" tome el control de su destino. Un empate o una derrota dejaría al equipo en una posición sumamente comprometida, obligándolo a depender de otros resultados. Ganar hoy significa superar a El Salvador y meterse de lleno en la lucha por el primer lugar del grupo. No hay mejor oportunidad para recuperar el terreno perdido.

2. La Urgencia de Encontrar el Gol

Los dos empates de septiembre (0-0 vs. Surinam y 1-1 vs. Guatemala) dejaron en evidencia la falta de contundencia ofensiva del equipo. La selección generó oportunidades, pero falló en la definición. Hoy, Panamá debe demostrar que los ajustes en la convocatoria y el trabajo táctico se tradujeron en capacidad de fuego. El Salvador es un rival que se cerrará, por lo que la eficacia frente al arco es una obligación moral y deportiva.

3. Desactivar la "Bomba" del Cuscatlán

Jugar en el Estadio Cuscatlán es históricamente una de las pruebas más difíciles de Centroamérica, en especial para la selección de Panamá que nunca ha ganado en eliminatoria mundialista. La afición salvadoreña crea una atmósfera intensa que presiona al rival desde el primer minuto, el terreno de juego se torna pesado y acompañado de la lluvia es aún peor. Una victoria en este escenario no solo suma tres puntos; rompe la mística del rival en casa, silencia un ambiente hostil y reafirma la personalidad de un equipo que aspira a competir con los grandes del área.

4. Respaldar la Confianza en Thomas Christiansen

Tras los resultados discretos de la ventana anterior, el entrenador danés está bajo una presión considerable. Una victoria clara y contundente hoy es el mayor respaldo que el plantel puede darle a su cuerpo técnico. Un triunfo disiparía las dudas de la afición y la prensa, y le daría a Christiansen el oxígeno necesario para trabajar con tranquilidad de cara al segundo juego contra Surinam.

5. Por la Memoria y la Magia del 10 de Octubre

La razón más emotiva es la fecha: hoy, 10 de octubre, se cumplen ocho años de la hazaña más grande en la historia del fútbol panameño. Fue un 10 de octubre de 2017 cuando la selección nacional, con el inolvidable gol estremecedor de Román Torres en el minuto 88 ante Costa Rica, selló la clasificación a su primer Mundial, Rusia 2018.

El espíritu de esa gesta —la garra, la fe inquebrantable y el corazón que se dejó en la cancha— es el que hoy debe invadir a los seleccionados. La fecha es un poderoso recordatorio de que en el fútbol panameño, la entrega es innegociable. Ganar hoy, ocho años después de la hazaña de Román, no es solo una obligación: es un homenaje a nuestra historia.

