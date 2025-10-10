La Última Llamada: ¿Podrá Christiansen y la sele desactivar la bomba del Cuscatlán?

Los partidos de Panamá ante El Salvador y Surinam, los días viernes 10 y martes 14 de octubre desde las 8pm EN VIVO por TVN, TVMAX, TVN Radio, TVN Pass y YouTube de TVMAX.

Panamá/La Selección de Panamá se juega mucho más que tres puntos este viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlán. Lo que está en juego es el carácter, la credibilidad y la fe en un grupo que, aunque talentoso, necesita demostrar que puede competir con convicción en los momentos decisivos del camino hacia el Mundial de United 2026.

El contexto no podría ser más apretado. En el Grupo A de la Concacaf, Surinam lidera con 4 puntos, seguido de El Salvador con 3, Panamá con 2 y Guatemala con 1. Con solo un boleto directo al Mundial y dos cupos al repechaje continental, cada punto vale oro, y Panamá ya no tiene margen de error.

Una ventana que dejó más preguntas que respuestas

Hay que ser claros: la primera ventana eliminatoria dejó sensaciones amargas. Frente a Surinam y Guatemala, Panamá mostró posesión, pero no profundidad; control, pero no pegada. Un equipo que se adueña del balón, pero no concreta, termina siendo predecible. Faltó ritmo, faltó decisión y, sobre todo, faltó gol.

La autocrítica es obligatoria. No basta con tener jugadores en grandes ligas o con experiencia internacional. Lo que necesita este equipo es actitud y carácter competitivo. Las eliminatorias no se ganan con estética, sino con efectividad.

Y ahí es donde este grupo tiene que dar el paso al frente.

El reto de conquistar el Cuscatlán

El Estadio Cuscatlán no es un escenario cualquiera. Es el coloso donde Panamá nunca ha ganado un partido eliminatorio mundialista. Su ambiente es denso, el público juega su partido y la presión se siente desde el túnel. Pero si algo debe cambiar, es justamente esa historia.

A todo esto se suma un ingrediente especial: El Salvador es dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez, acompañado de su asistente Edgardo “Pánzer” Carvajal. Ambos son recordados por la afición panameña como los artífices de la histórica clasificación al Mundial de Rusia 2018, el primero en la historia del fútbol nacional.

“Bolillo” conoce a fondo al jugador panameño, su mentalidad y su forma de competir. Sabe cómo se juegan este tipo de partidos: trabados, de nervios, de detalles. Por eso, será un obstáculo tan emocional como táctico para superar.

El El Salvador vs Panamá será un partido cerrado, físico y de pocos espacios, donde el que pierda la calma, pierde el control. Los salvadoreños apostarán por un bloque bajo, por cortar el ritmo y por obligar a Panamá a desesperarse. Pero si algo necesita este equipo, es mantener la cabeza fría y el corazón encendido.

Claves para romper la trampa salvadoreña

Amplitud y profundidad

Para romper una presión baja, Panamá debe abrir el campo, jugar con extremos bien pegados a la línea y laterales proyectados. Eso estira al bloque rival, crea grietas y genera espacios para el pase filtrado o el desborde. Además, un delantero que amenace constantemente el espacio a espaldas de los centrales obligará a El Salvador a retroceder.

Paciencia en la circulación

El rival buscará que Panamá se desespere y fuerce pases verticales. Por eso, la clave será la paciencia, no la ansiedad. Circular, mover, atraer y golpear en el momento justo. Si el bloque salvadoreño se cierra demasiado, los disparos desde media distancia pueden ser la vía más directa para abrir el marcador. Hay calidad en el medio campo y jugadores con buen pie: es hora de arriesgar más desde fuera del área.

Sin margen de error

Este viernes no hay excusas. Panamá debe salir al Cuscatlán con una mentalidad distinta, con la convicción de que no hay mañana. Un triunfo no solo lo mete de lleno en la pelea, sino que cambiaría la narrativa de toda la eliminatoria. Una derrota, en cambio, lo dejaría nadando contra la corriente en un grupo corto y exigente. El fútbol, como la vida, premia a los valientes. Y este equipo necesita recuperar eso: valentía.

El Verbo es Ganar, la Misión es Sobrevivir

La realidad es cruda: Panamá ya no tiene margen para el cálculo ni para empates morales. El partido de esta noche en el Cuscatlán no es un simple choque de eliminatoria; es una auténtica final que, para la sele, vale seis puntos en términos de confianza y clasificación. La presión es la bomba, y la única forma de desactivarla es con una victoria contundente.

El mister Thomas Christiansen debe demostrar que las lecciones de septiembre fueron aprendidas. Necesitamos ver una selección con colmillo, que defienda con rigor y ataque con la desesperación de un equipo que sabe que su destino mundialista pende de un hilo.

Hoy, la afición panameña cruzará los dedos y encenderá las pantallas, esperando que la sele salga al terreno con la misma urgencia que se vive en las gradas. Al final de la noche, solo habrá una verdad: o Panamá demuestra que está lista para el 2026, o la bomba del Cuscatlán detonará sobre nuestras esperanzas. La respuesta a la pregunta del millón la sabremos en pocas horas: ¿tendrá Christiansen la llave para el triunfo?