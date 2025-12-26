Representante de David, detenido provisionalmente, permanece hospitalizado tras incidente de salud

De acuerdo con información extraoficial, el traslado se realizó tras presentar complicaciones respiratorias, así como un aumento en los niveles de presión arterial y azúcar, lo que motivó su evaluación inmediata en el centro hospitalario, donde se encuentra bajo supervisión médica.

David, Chiriquí/El representante de David cabecera, Jorge Montenegro Vallarino, permanece bajo observación médica en el Hospital Regional Rafael Hernández, en la ciudad de David, luego de haber sido trasladado la noche del jueves 25 de diciembre desde la cárcel pública de Chiriquí, donde se encontraba detenido de manera provisional.

De acuerdo con información extraoficial, el traslado se realizó tras presentar complicaciones respiratorias, así como un aumento en los niveles de presión arterial y azúcar, lo que motivó su evaluación inmediata en el centro hospitalario, donde se encuentra bajo supervisión médica.

Montenegro Vallarino se mantiene bajo la medida cautelar de detención provisional en el Centro Penitenciario de Chiriquí, luego de haber sido imputado por el presunto delito de peculado agravado. Para este viernes, Montenegro continuaba siendo evaluado por médicos especialistas, quienes determinarán su condición de salud y los pasos a seguir.

El abogado Miguel Herrera informó que el equipo legal continúa dando seguimiento al proceso judicial, al tiempo que analizan las acciones necesarias para solicitar que su defendido sea depositado en su residencia por razones humanitarias, dependiendo de la evolución de su estado de salud.

En paralelo a este proceso judicial, se conoció que la Contraloría General de la República inició, desde la semana pasada, auditorías forenses en el Municipio de David, con el objetivo de verificar el manejo de fondos asignados a diversas juntas comunales del distrito.

Herrera señaló que espera que estas auditorías se realicen con estricto apego a la ley, y confió en que los resultados permitirán demostrar que no hubo mal uso de fondos públicos en las partidas asignadas a la junta comunal de David cabecera.

Con información de Demetrio Ábrego