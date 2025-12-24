Jorge Montenegro, representante de David, queda detenido de forma preventiva por seis meses

La defensa de Montenegro Vallarino anunció apelación contra la medida de detención preventiva. La audiencia de apelación fue fijada para el próximo 30 de diciembre, en horas de la tarde.

Chiriquí/Jorge Montenegro Vallarino, representante de David cabecera, quedó detenido de forma preventiva por seis meses, por órdenes de un juez de garantías, por la supuesta comisión del delito de peculado agravado, cargo que le fue imputado este miércoles 24 de diciembre.

De acuerdo con las investigaciones, Montenegro Vallarino habría actuado en perjuicio del Estado, por una suma que supera los 4.4 millones de dólares.

Durante la audiencia, el juez también declaró legales las acciones judiciales que permitieron la aprehensión del representante, quien posteriormente fue trasladado por unidades de la Policía Nacional a la cárcel pública de Chiriquí.

La Audiencia de Control de Garantías inició en horas de la mañana de este miércoles y se extendió por varias horas, tras la presentación de los argumentos del Ministerio Público y de la defensa, lo que derivó en la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva y la imputación formal por peculado agravado.

La defensa de Montenegro Vallarino anunció apelación contra la medida de detención preventiva. La audiencia de apelación fue fijada para el próximo 30 de diciembre, en horas de la tarde.

Rafael Santamaría, abogado de la defensa, dijo que la detención preventiva es desproporcionada considerando que Montenegro Vallarino se presentó de forma voluntaria al proceso. Sobre el dinero que supuestamente no se ha podido justificar, dijo que tienen auditores que trabajan en ello y pronto darán más detalles.

Rafael Santamaría, abogado del representante, sostuvo que no existen elementos que sustenten la aplicación de la detención preventiva ni la imputación por peculado agravado. Indicó que cuentan con documentación que respalda el uso y manejo de los fondos, los cuales, según explicó, fueron ejecutados a través del proceso de descentralización.

